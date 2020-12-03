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03.12.2020, 11:26

УГЦР: Система мониторинга мобильной звязи необходима каждому пользователю этой услуги

УГЦР: Система мониторинга мобильной звязи необходима каждому пользователю этой услуги - Фото
Фото: depositphotos.com

Комментарий пресс-служб Украинского государственного центра радиочастот и Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информации

Правительство приняло постановление, которое запустит процесс создания у нас в стране Системы мониторинга качества услуг мобильной связи. Однако в социальных сетях уже появилась критика в адрес инициатив Кабинета министров улучшить качество мобильной связи. В  месседжах они настаивают на том, что мобильные операторы сами исследуют свои сети и этого, мол, вполне достаточно. Однако стоит отметить – сигнал мобильной связи пропадает в больших городах, что уже говорить об отдаленных населенных пунктах и дорогах. Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михайло Федоров днями заявил, что вопрос связи очень острый, поэтому через два года операторов будут серьезно наказывать за его низкое качество и тем более, – за отсутствие.  "Наша цель  – за два года покрыть территорию [государства мобильным] Интернетом. Только с 1 июля начался активный процесс улучшения Интернета. У операторов есть два года, чтобы достичь этой цели (связи 3G и 4G. – УНН). Если она не будет достигнута, у них отберут лицензию", – рассказал Федоров.

По его словам, Кабмин принял решение о создании на базе Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) Системы мониторинга качества мобильной связи. За счет перераспределения его доходов уже вскоре начнется приобретение необходимого нового оборудования.

Кстати, Украина входит в BEREC – европейский орган электронных коммуникаций. Он объединяет всех национальных регуляторов Европы. В ноябре 2015 года эта организация обязала страны-участницы обеспечить своим гражданам возможность пользоваться доступной и качественной мобильной связью, считая это право одной из важных демократических норм Европейского Союза (ЕС).

Подписав Соглашение про ассоциацию между Украиной и ЕС, мы выбрали путь евроинтеграции и, естественно, наш регулятор строго придерживается рекомендаций европейского коммуникационного органа.

В частности, согласно статьи 5 Регуляторного документа (ЕС) 2015/2120 национальные регулирующие органы должны "пристально контролировать и обеспечивать постоянную и недискриминационную доступность" связи и Интернета. Также они "могут определять минимальные требования к техническим характеристикам качества услуг и другие соответствующие и необходимые мероприятия в отношении одного или нескольких поставщиков электронных коммуникаций для населения, в том числе поставщиков услуг доступа к Интернету".

Таким образом, внедрение Системы мониторинга качества мобильной связи – не прихоть отечественных чиновников, 11 ноября проголосовавших за ее создание, а насущное требование времени.

Так, как же быть с утверждениями, что наши операторы мобильной связи сами периодически диагностируют ключевые показатели своих сетей и этого вполне достаточно? Данные такого мониторинга они передают Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). Почему же в других странах, где такая отчетность также существует, телеком-регуляторы все же проводят собственные мониторинги? Ответ – на поверхности.

Объективность таких исследований надо проверять. Простой пример: в каждой машине перед глазами водителя есть спидометр. Но этот факт не освобождает патрульных следить за соблюдением скоростного режима всеми участниками дорожного движения. Так же национальный регулятор должен контролировать лицензированный продукт – соответствующие частоты, предоставляемые операторам. Ведь плохая связь стает причиной недовольства граждан, которое они выражают в первую очередь не компаниям сотовой связи, а государству.

Это хорошо понимают за рубежом. Например, в таких странах, как Великобритания, Португалия, Польша, Венгрия и Литва в распоряжении регуляторов в сфере связи находятся довольно мощные технические системы контроля качества. Эти комплексы уже давно следят за тем, как на самом деле операторы связи придерживаются взятых на себя обязательств и  предоставляют своим гражданам действительно качественные услуги связи и Интернета.

В соответствии с Положением "О качестве телекоммуникационных услуг", утвержденного в 2010 году решением НКРСИ операторы должны ежегодно отчитываться о достигнутых показателях качества услуг сотовой связи. Впрочем, сделанные самостоятельно или с помощью специально аккредитованных лабораторий измерения часто не отражают конкретную картину. Ведь в НКРСИ подаются усредненные годовые показатели по всей территории Украины. То есть – это некая "средняя температура всех больных больницы". И только эти цифры со временем появляются на сайте НКРС и становятся доступными для широкой общественности.

Конечно, операторы мобильной связи принимают во внимание отдельные такие измерения и оптимизируют свои сети. Но создание Системы мониторинга качества мобильной связи, о которой говорил Михаил Федоров имеет гораздо более объемную цель. Это – сбор, анализ и широкое обнародование информации об уровне качества с привязкой к конкретным географическим регионам, городам и селам. Эти данные будут актуальны – то есть постоянно обновляться.

По мнению генерального директора УГЦР Владимира Корсуна эта система будет побуждать операторов к здоровой и, главное, открытой для общественности конкуренции и, как следствие, приведет к улучшению качества связи, которое ощутит каждый пользователь этой услуги.

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Теги: мобильная связь, мониторинг
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