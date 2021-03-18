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18.03.2021, 14:56

Украина интересна для contrarian-стратегий, – финэксперт Роман Бабицкий

Украина интересна для contrarian-стратегий, – финэксперт Роман Бабицкий - Фото

Какое будущее ждет инвестиционную сферу Украины, рассказал владелец финансовой компании Babitskyi Investment Management Роман Бабицкий

В первом полугодии 2020 года, многие иностранные инвесторы ушли из Украины, забрав около 1,6 млрд дол. По данным НБУ, конец ноября 2020 года, в стране осталось 455 млрд грн – денег отечественного происхождения. Те, кто остались, искали ниши, которые заработают на пандемии. А также направления, где будет бурный рост после.

Лига недавно поясняла, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту поддержать в первом чтении проект закона №5065 "О финансовых услугах и финансовых компаниях".

Многие аналитики сходятся во мнении, что Украина сейчас интересна для contrarian-стратегий.

Какое будущее ждет инвестиционную сферу Украины, об этом с отсылкой на исследования рассказал владелец финансовой компании Babitskyi Investment Management Роман Бабицкий.

По свежим данным Нацбанка Украины, денежная база страны составляет 455 млрд грн.

Что касается внешних инвестиций, по данным Кабинета Министров Украины, украинская экономика является системно недоинвестированной: за 30 лет вложено 50 млрд. дол США, тогда как в соседней Польше более 240 млрд. дол.

В 2019 году прямые иностранные инвестиции в Украину оказались в три раза ниже, чем частные денежные переводы.

Как видно из графиков, почти все основные показатели инвестирования, включая round tripping – процесс отправки резидентами за границу средств, которые затем возвращаются в страну в виде прямых инвестиций, существенно упали во всех секторах экономики страны.

Почему так происходит?

По данным Кабмина, основными преградами на пути инвесторов являются следующие факторы:

  • Украина уступает странам региона по качеству судебной системы, кредитным рейтингом, политической и военной стабильностью.
  • Страна имеет большую часть теневых (наличных) денег.
  • Отсутствие финансовых учреждений, которые используют британское право и гарантируют полную защиту инвестиций инвестора.
  • Налог на прибыль является неэффективным, так как его выплачивают только 5-10% предприятий, а 1% компаний обеспечивают 85% бюджетных поступлений от ЧП.
  • Пенсионная система, которая не стимулирует увеличение инвестиций в стране.
  • Небольшое количество негосударственных пенсионных фондов

В таких условиях непросто действовать и внутренним инвесторам. 

Однако, уже известно, что когда рынок находится на дне и люди настроены пессимистично, просыпается особый вид инвесторов – тех, кому интересно работать против тренда.

"Мы искали ниши, которые заработают на пандемии, а также направления, где будет бурный рост после, – рассказал владелец и CEO компании Babitskyi Investment Management Роман Бабицкий. - Внутренние инвесторы старались больше сохранить свои сбережения путем инвестиций в недвижимость, товары с длительным сроком эксплуатации и так далее".

По словам эксперта, НБУ активно увеличивал денежную массу, поэтому денег в стране, безусловно, стало больше. Но направились они во внутренний госдолг и сферу недвижимости. Так, по данным УАИБ (на июль 2020 г.) стоимость чистых активов 16 открытых инвестиционных фондов составила 94,9 млн грн.

Не пустить за границу

Эксперты сходятся во мнении, что для удержания оттока капитала внутри страны необходим комплекс мер. По мнению, Романа Бабицкого, нужен, например, пряник в виде налоговых льгот и предоставления дешевого финансирования для развития отраслей с высокой добавленной стоимостью конечного продукта. Чтобы люди не боялись инвестировать, необходимо сделать деньги как товар дешевле. Сейчас НБУ удерживает ставку на рекордно низком уровне в 6%. Но риски, которые носят больше неэкономический характер заставляют увеличивать стоимость кредитов.

Бизнесу тоже нужно создавать максимально благоприятные условия для выхода из тени. Тогда ставки начнут падать естественным образом.

"Мы, например, сейчас хотим расширять наше региональное присутствие, чтобы до конца года запустить 100 филиалов по выдаче финансирования", – добавляет финэксперт.

В свою очередь, Кабмин разработал по этому поводу комплекс мер, которые планируется ввести до 2030 года:

  • планы по внедрению норм британского права и правосудия;
  • реформа службы статистики;
  • возмещение CAPEX;
  • налоговые льготы;
  • амнистия капитала (возможность активизировать капитал, который до этого не был задекларирован или пребывал в теневом секторе и привлечь его к инвестиционной деятельности);
  • создание Международного финансового центра в Киеве, который будет устанавливать четкие правила для компаний-эмитентов (при эмиссии больше 25% от капитала) и станет гарантом защиты инвестиций для инвестора;
  • сокращение налога на прибыль и внедрение налога на выведенный капитал (благодаря этому может снизится налоговое давление на бизнес, ожидается прилив внутренних инвестиций в размере 20-30 млрд дол).

Гарантии по вкладам для кредитных союзов

На начало 2021 года в Украине функционирует около 320 кредитных союзов с общим показателем около 440 тыс. вкладчиков.

По словам Романа Бабицкого, люди, которые доверяют инвесторам и делают вклады в кредитные союзы – финансово-грамотны, умеют считать свои средства и понимают, что деньги теряют стоимость из-за инфляции. А также могут рассчитать реальную ценность средств в долгосрочной перспективе от 2 до 5 лет.

"На данный момент, мы расширяем партнерство как по кредитам, так и по инвестициям. Также чувствуется острая потребность в каком-то институте или организации, которая выполняла бы функции фонда гарантирования вкладов для кредитных союзов, аналогичная банкам, – рассказал Роман Бабицкий. – Тогда сегмент кредитных союзов в глазах вкладчиков приобретет не меньший авторитет, чем банк".

На сегодня регулятором кредитных союзов является НБУ. Именно он устанавливает требования к финансовым организациям и контролирует их деятельность. Эксперты институции хотят не только сделать услуги организаций более технологичными, чтобы они могли конкурировать с новыми продуктами банков и других финкомпаний, но и уменьшить риски сегмента. Соответствующий законопроект № 5125 уже зарегистрирован в конце февраля.

Ранее Liga.net поясняла читателям как гарантии по вкладам хотят распространить  на кредитные союзы.

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Теги: Роман Бабицкий
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