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21.08.2020, 16:51

#ukraineonelove. COMFY о безусловной любви к Украине

#ukraineonelove. COMFY о безусловной любви к Украине - Фото

Для COMFY любовь к Украине - это о каждом рабочем дне, наполненным смыслом

Что такое любовь к Украине?

Это вопрос, на который у каждого свой ответ. И почти всегда он связан с ощущением безусловности.

Гордиться площадкой, который построил с друзьями. Радоваться, что можешь быть собой. Ответственно работать и платить налоги. Дарить людям радость от покупки.

Для COMFY любовь к Украине - это о каждом рабочем дне, наполненным смыслом. Чтобы миллионы людей по всей стране получали не просто достойный сервис и удовольствие от покупки, а чувствовали, что их выбор уважают.

Это безусловная любовь, которая движет вперед и вдохновляет действовать. Быть лучшими в своем деле и любить делами. Работать и жить здесь, дома. Уважать традиции и создавать новые. Даже маленькие. Корпоративные. Как это приветственное видео ко Дню Независимости, что сделала команда COMFY.

У каждого любовь своя и ее можно увидеть.

 

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Теги: Comfy, #ukraineonelove
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