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23.10.2019, 16:48

Украинская энергетическая биржа стала членом Europex

Украинская энергетическая биржа стала членом Europex - Фото

Europex является профессиональной организацией, представляющей интересы биржевых оптовых рынко

Украинская энергетическая биржа стала членом Ассоциации Европейских Энергетических Бирж (Association of European Energy Exchanges, Europex). 18 октября было принято решение о принятии УЭБ к членам Europex, регистрация членства состоится в июне 2020 года, об этом говорится в сообщении Europex.

Europex является профессиональной организацией, представляющей интересы биржевых оптовых рынков: электроэнергии, газа и торговли квотами парниковых газов. Ассоциация фокусируется на разработке европейской нормативно-правовой базы для оптовой торговли энергоносителями и предоставляет дискуссионную площадку на европейском уровне. Членами Europex являются ведущие мировые финансовые организации, включая EEX, ICE Endex, Nasdaq Commodities, Nord Pool, Pegas CEGH, Powernext.

Вступление в Europex станет для УЭБ важным этапом, будет способствовать большему сближению биржевой торговли энергоносителями в Украине к европейским стандартам, налаживанию международного сотрудничества с энергетическими товарными биржами Европы и повысит понимание законодательства и других документов, регулирующих товарно-сырьевые рынки Европейского Союза.

Председатель Биржевого комитета УЭБ Алексей Дубовский отметил: "УЭБ организует биржевую торговлю в Украине, внедряя европейские практики и правила на энергетических рынках, членство в Europex даст возможность доступа к рыночной информации, участие в рабочих группах расширит сотрудничество с европейскими энергетическими биржами, повысит международное признание Украинской энергетической биржи на европейском рынке. Это закономерный шаг на пути развития УЭБ, что достигла значительных результатов по становлению внутреннего организованного рынка и стремится развиваться до уровня ведущих бирж Европы и мира ".

Украинская энергетическая биржа является ведущей биржей в Украине, которая занимается организацией и проведением биржевых торгов природным газом, нефтепродуктами, LPG, нефтью и газовым конденсатом, углем и электроэнергией. УЭБ реализует задачи по созданию прозрачного механизма формирования справедливых цен на энергоносители. Биржа создана в марте 2010 года. На бирже зарегистрировано более 900 компаний-участников, значительное количество которых обеспечивает высокую ликвидность, репрезентативность рыночных цен и котировок.

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Теги: Украинская энергетическая биржа, Europex
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