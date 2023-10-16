Украинский опыт: "АВТЕК" и "СПЕЦМАШ" создали мощные и инновационные мусоровозы

Украинские производители всегда отличались быстрой реакцией на изменение рыночной конъюнктуры или ситуации в государстве. Это касается и сферы вывоза и утилизации мусора, до этого находившейся под большим давлением импорта. Один из примеров такого предприятия — партнерство компаний "АВТЕК" и "СПЕЦМАШ".

"АВТЕК" — один из лучших поставщиков коммунальной техники на рынок Украины с 1995 года. В 2021 году, после введения закона о локализации, команда "АВТЕК" начала искать способы сохранения своей конкурентоспособности без потери качества продукции.

Было принято решение о совместном производстве техники в Украине, вопросы технологичности и качества стояли в приоритете.

Учитывая многолетний партнерский опыт с ведущим мировым производителем мусоровозов Hidro-Mak, "АВТЕК" заключила лицензионный договор.

Производственной площадкой этого проекта стало украинское предприятие "СПЕЦМАШ", с которым "АВТЕК" связывают многолетние партнерские отношения. А производственные мощности компании и оборудования, которое нужно для изготовления мусоровозов в соответствии с требованиями Hidro-Mak, сыграло немаловажную роль.

Особенности производства украинских мусоровозов

Сейчас компания производит два наиболее востребованных мусоровоза на 10 м3 и 15 м3. На первом этапе в Украине производится основной корпус, выталкивающая плита, а задняя часть пока поставляется из Турции. В таком формате локализация превышает 30%, а в 2025-2026 годах компания планирует производить до 70% изделия в Украине.

Какие преимущества получает Украина и украинские потребители?

Клиенты получают мусоровоз премиального класса с большим жизненным циклом.



Украинский производитель получает доступ к современным инженерным разработкам, которые в дальнейшем можно внедрять в собственном производстве.



Возникают новые рабочие места.

Этот проект действительно является воплощением государственной политики, которая стала еще более актуальна во время войны, именно в контексте развития национального производства. Украинские мусоровозы — это пример того, как передовые технологии воплощаются украинскими руками и с помощью украинского сырья.

"КоммунТех" — возможность увидеть современные мусоровозы

С 17 по 19 октября 2023 года все желающие смогут увидеть современные мусоровозы на международной специализированной выставке "КоммунТех", которая будет проходить в Киеве. Это событие, в котором представители коммунальных служб, инженеры и специалисты по утилизации мусора смогут познакомиться с последними разработками в этой сфере и обсудить возможность сотрудничества.

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