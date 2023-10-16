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16.10.2023, 14:30

Український досвід: "АВТЕК" і "СПЕЦМАШ" створили потужні та інноваційні сміттєвози

Этот материал также доступен на русском
Український досвід: "АВТЕК" і "СПЕЦМАШ" створили потужні та інноваційні сміттєвози - Фото

Було прийнято рішення про спільне виробництво техніки в Україні, питання технологічності та якості стояло у пріоритеті

Українські виробники завжди відзначались швидкою реакцією на зміни ринкової кон'юнктури або ситуації у державі. Це стосується і сфери вивозу та утилізації сміття, який до цього був під великим тиском імпорту. Один із прикладів такого підприємства — партнерство компаній "АВТЕК і "СПЕЦМАШ".

"АВТЕК" — один із найкращих постачальників комунальної техніки на ринок України з 1995 року. У 2021 році, після введення закону "про локалізацію", команда "АВТЕК" почала шукати способи збереження своєї конкурентоспроможності без втрати якості продукції.

Було прийнято рішення про спільне виробництво техніки в Україні, питання технологічності та якості стояло у пріоритеті.

Враховуючи багаторічний партнерський досвід із провідним світовим виробником сміттєвозів — Hidro-Mak, "АВТЕК" заключила ліцензійний договір. 

Виробничою площадкою цього проєкту стало українське підприємство "СПЕЦМАШ", з яким "АВТЕК" пов'язують багаторічні партнерські відносини. А виробничі потужності компанії та обладнання, яке потрібно для виготовлення сміттєвозів у відповідності до вимог Hidro-Mak, відіграло важливу роль.

Особливості виробництва українських сміттєвозів

Зараз компанія виробляє два найбільш затребуваних сміттєвози на 10 м3 та 15 м3. На першому етапі в Україні виготовляється основний корпус, виштовхувальна плита, а задня частина поки постачається з Туреччини. У такому форматі локалізація перевищує 30%, а в 2025-2026 роках компанія планує виготовляти до 70% виробу в Україні.

Які переваги отримує Україна та українські споживачі?

1. Клієнти отримують сміттєвоз преміального класу з великим життєвим циклом.

2. Український виробник отримує доступ до сучасних інженерних розробок, які надалі можна впроваджувати у власному виробництві.

3. З'являються нові робочі місця.

Цей проєкт дійсно є втіленням державної політики, яка стала ще більш актуальною під час війни, саме у контексті розвитку національного виробництва. Українські сміттєвози —- це приклад того, як передові технології втілюються українськими руками та за допомогою української сировини.

"КомунТех" — можливість побачити сучасні сміттєвози

З 17 по 19 жовтня 2023 року всі охочі матимуть можливість побачити сучасні сміттєвози на міжнародній спеціалізованій виставці "КомунТех", яка проходитиме в Києві. Це подія, де представники комунальних служб, інженери та фахівці з утилізації сміття зможуть познайомитися з останніми розробками у цій сфері та обговорити можливість співпраці.

Дізнатися про подію більше: "КомунТех".

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Теги: АВТЕК, СПЕЦМАШ
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