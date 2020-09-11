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11.09.2020, 14:16

Украинский стартап PRNEWS.IO намерен привлечь 2 млн евро через евробонды

Украинский стартап PRNEWS.IO намерен привлечь 2 млн евро через евробонды - Фото

Выпуск обеспечен акциями компании, стоимость которых составляет 15 млн евро, и зарегистрирован на бирже Nasdaq CSD

PRNEWS OÜ — управляющая компания онлайн-сервиса PRNEWS.IO — выпустит конвертируемые облигации на сумму в 2 миллиона евро с погашением в сентябре 2022 года. Привлеченные средства будут направлены на реализацию планов компании для экспансии на зарубежных рынках.

Общий объем выпуска составляет 2 миллиона евро и разделен на конвертируемые обеспеченные приоритетные облигации номинальной стоимостью 1000 евро. Предлагаемая ставка купона составляет 12% годовых. 

Выпуск обеспечен акциями компании, стоимость которых составляет 15 млн. евро, и зарегистрирован на бирже Nasdaq CSD.

Подробная информация об эмиссии и регистрация на обновления доступны по ссылке https://investors.prnews.io.

О PRNEWS.IO

PRNEWS OÜ управляет первым в мире интернет-магазином спонсорского контента с фиксированными ценами на публикации, размещенными на сайте www.prnews.io. Сегодня это лучшая онлайн-платформа в Европе и Азии, на которой объединены более 30 тыс. издателей онлайн-медиа и клиенты из 55 стран. 

В марте 2020 года компания стала официальным партнером и поставщиком услуг по продажам и маркетингу в рамках государственной программы цифровой идентификации и статуса e-Residency (Эстония).

В декабре 2019 года украинский офис PRNEWS, по версии популярного журнала MC.Today, вошел в ТОП-100 IТ-работодателей Украины.

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Теги: стартап, евробонды, PRNEWS.IO
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