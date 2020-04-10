USAID: НАБУ проанализирует пути стимулирования кредитования в Украине

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Незалежна асоціація банків України (НАБУ) отримала грант від Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» розміром 41 тис. доларів США на проведення масштабного незалежного дослідження ринків кредитування населення та малого і середнього бізнесу. В рамках дослідження буде виявлено перешкоди для запровадження нових фінансових інструментів та рекомендовано шляхи для подолання цих перешкод. Аналізуватимуться поточні банківські продукти (кредити, іпотека, кредити на поповнення оборотних коштів) та практики кредитування, кредитні ризики та законодавче поле. НАБУ має намір провести дослідження за підтримки міжнародних консультантів і співпрацюватиме з банками, малим та середнім бізнесом, урядом, міжнародними кредиторами і бізнес-асоціаціями, щоб забезпечити впровадження рекомендацій, підготовлених за результатами цього дослідження.

Відновлення кредитування економіки є ключовим для подальших економічних перспектив України. Це особливо справедливо у зв’язку із фінансово-економічною кризою внаслідок COVID-19. У світлі ініціатив уряду із запровадження державних програм та створення нових фінансових інструментів є потрібним відкритий діалог усіх учасників процесу: держави, банків, бізнесу тощо. Дослідження сприятиме визначенню основних перепон та формуванню конкретних пропозицій щодо їх усунення. В рамках дослідження будуть також надані рекомендації щодо інноваційних фінансових інструментів, які можливо було б запровадити на українському ринку.

«Ми дуже вдячні Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» за можливість ретельно проаналізувати ринок банківського кредитування та надати конкретні рекомендації для його вдосконалення. Сьогодні ми спостерігаємо таку картину: банки скаржаться, що економіка не зростає та кількість якісних позичальників обмежена, тому вони і не нарощують кредитування. Водночас позичальники опонують, що банківське кредитування занадто дороге, а інші джерела для отримання швидкого фінансування практично відсутні. Ми впевнені, що це не замкнене коло і незалежний аналіз ситуації допоможе згенерувати дієві рекомендації для всіх учасників ринку», – зазначає виконавчий директор НАБУ Олена Коробкова.

«Враховуючи економічні негаразди, спричинені COVID-19, важливо знайти шляхи для активізації процесу кредитування та забезпечити фінансування для малих і середніх підприємств. Україна може отримати користь від дослідження власних кредитного середовища і практик, щоб зробити кредитування доступнішим для відповідального бізнесу та споживачів. Деякі рекомендації можна отримати з міжнародного досвіду. Я впевнений, що банки зможуть запропонувати взаємовигідні рішення та розробити нові фінансові продукти й практики для покращення добробуту українців», – наголосив Роберт Бонд, керівник Проекту USAID

«Трансформація фінансового сектору».

Про Незалежну асоціацію банків України (НАБУ)

Незалежна асоціація банків України (НАБУ) - найбільше професійне об’єднання банківського сектору, створене у 2011 році, членами якого є банки з 96% усіх активів банківської системи України. Місія НАБУ - сприяти побудові надійної, стабільної та прибуткової фінансової системи України, вирішувати завдання та проблеми банківської системи, збільшувати прибутковість бізнесу та розвивати національну економіку. Протягом усього часу своєї діяльності НАБУ приділяє максимальну увагу таким стратегічним питанням та напрямам як відновлення кредитування, покращення інвестиційної привабливості, а також намагається постійно забезпечувати своїх членів цікавою та корисною аналітикою, що стане банкам у нагоді. Детальніше: на сторінці https://www.facebook.com/NABU.UKRAINE або на сайті https://nabu.ua/

Про USAID

USAID є однією з провідних установ світу у сфері розвитку, яка виконує роль каталізатора цих процесів та допомагає досягати позитивних результатів. Партнерські стосунки з Україною USAID підтримує з 1992 року. З додатковою інформацією про діяльність USAID можна ознайомитися на веб-сайті http://www.usaid.gov/ukraine або на сторінці у Фейсбук - https://www.facebook.com/USAIDUkraine.

Про Проект USAID «Трансформація фінансового сектору»

Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» підтримує реформування фінансового сектору в Україні та надає технічну допомогу за такими напрямами: споживче кредитування; реформування законодавчої та нормативної бази; розширення доступу до фінансів у небанківському фінансовому секторі; розширення застосування електронних фінансів; а також сприяння залученню населення до фінансових ринків та захисту прав споживачів фінансових послуг. З додатковою інформацією про Проект USAID

«Трансформація фінансового сектору» та його діяльність можна ознайомитися на веб-сторінці: http://www.fst-ua.info/en/ та на сторінці у Фейсбук: https://www.facebook.com/FSTProject.