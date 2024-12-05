Успех Андрея Абросимова: от семейного бизнеса до международного лидера

Андрей Абросимов основал компанию Refrathermica, ставшую лидером в производстве огнеупоров, с заводами в США, Украине, Польше, Индии и Китае.

Андрей Абросимов, предприниматель из Днепра, создал международный бизнес в области огнеупорных материалов. Его путь начался с семейных традиций: дед занимался специализированными огнеупорами, а отец руководил крупным огнеупорным заводом и основал собственную компанию. Андрей прошел путь в семейном бизнесе от менеджера до генерального директора, что стало основой для создания его собственного дела в 2013 году.

В 2015 году он основал компанию Refrathermica Ceramics в Запорожье, собрав команду опытных специалистов. Компания специализировалась на производстве огнеупорных бетонов и формованных материалов, уделяя особое внимание качеству продукции и инновациям. Благодаря инвестициям в разработки и расширение ассортимента, Refrathermica быстро стала лидером рынка Украины, а продукция экспортировалась в множество стран.

Между 2018 и 2024 годами компания значительно расширила свое международное присутствие. Сегодня REFRATHERMICA производит продукцию в пяти странах:

• США (Refrathermica North America в Северной Каролине и Refractory Trading House).

• Украина (завод Refrathermica Ceramics в Запорожье и Торговый Дом РТК в Днепре).

• Польша (Refrathermica Poland в городе Олькуш).

• Индия (Refrathermica Refractory Plant в Калькутте).

• Китай (REFRATHERMICA Zhengzhou Co., Ltd в провинции Хэнань).

Цель Андрея — создать глобальную компанию, которая задает стандарты качества в производстве огнеупоров. Постоянное совершенствование процессов и бескомпромиссный контроль качества стали основными принципами REFRATHERMICA. Компания продолжает завоевывать доверие клиентов по всему миру, предлагая инновационные решения.

В ближайшие годы запланировано расширение ассортимента: к 2025 году начнется производство кальций-силикатных теплоизоляционных материалов в Индии, а также огнеупорных клеев и антипригарных покрытий в США. Эти новые направления укрепят статус REFRATHERMICA как глобального лидера, который не только удерживает позиции, но и открывает новые горизонты.