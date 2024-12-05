Успіх Андрія Абросимова: від сімейного бізнесу до міжнародного лідера
Андрій Абросимов, підприємець із Дніпра, створив міжнародний бізнес у галузі вогнетривких матеріалів. Його шлях розпочався з сімейних традицій: дід займався спеціалізованими вогнетривами, а батько очолював великий вогнетривкий завод і заснував власну компанію. Андрій пройшов шлях у сімейному бізнесі від менеджера до генерального директора, що стало базою для створення його власної справи у 2013 році.
У 2015 році він заснував Refrathermica Ceramics у Запоріжжі, зібравши команду досвідчених фахівців. Компанія спеціалізувалася на виробництві вогнетривких бетонів і формованих матеріалів, приділяючи особливу увагу якості продукції та інноваціям. Завдяки інвестиціям у розробки та розширення асортименту, Refrathermica швидко стала лідером ринку України, а продукція експортувалася у багато країн.
Між 2018 і 2024 роками компанія значно розширила свою міжнародну присутність. Сьогодні REFRATHERMICA виробляє продукцію у п’яти країнах:
• США (Refrathermica North America у Північній Кароліні та Refractory Trading House).
• Україна (завод Refrathermica Ceramics у Запоріжжі та Торговий Дім РТК у Дніпрі).
• Польща (Refrathermica Poland у місті Олькуш).
• Індія (Refrathermica Refractory Plant у Калькутті).
• Китай (REFRATHERMICA Zhengzhou Co., Ltd у провінції Хенань).
Метою Андрія є створення глобальної компанії, яка задає стандарти якості у виробництві вогнетривів. Постійне вдосконалення процесів і безкомпромісний контроль якості стали основними принципами REFRATHERMICA. Компанія продовжує завойовувати довіру клієнтів по всьому світу, пропонуючи інноваційні рішення.
На найближчі роки заплановано розширення асортименту: до 2025 року запустять виробництво кальцій-силікатних теплоізоляційних матеріалів в Індії, а також вогнетривких клеїв і антипригарних покриттів у США. Ці нові напрями закріплять статус REFRATHERMICA як глобального лідера, який не лише утримує позиції, але й відкриває нові горизонти.