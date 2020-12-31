УУБ продолжит продавать имущество, находящееся в налоговом залоге

Украинская универсальная биржа на конкурсе в очередной раз получила право на продажу имущества налогоплательщиков, находящегося в налоговом залоге, на 2021-2023 годы. Перечень товарных бирж, которым согласно результатам конкурса предоставлены Государственной налоговой службой Украины такие полномочия, обнародовали на сайте ведомства.

Напоминаем, что порядок продажи имущества, находящегося в налоговом залоге, урегулирован положениями ст. 95 Налогового кодекса Украины и постановлением Кабинета министров Украины от 29.12.2010 г. № 1244.

Контролирующий орган осуществляет за налогоплательщика и в пользу государства меры по погашению налогового долга такого налогоплательщика путем взыскания средств, находящихся в его собственности, а в случае их недостаточности – путем продажи имущества такого налогоплательщика, находящегося в налоговом залоге.

Продажа имущества налогоплательщика осуществляется на публичных торгах и / или через торговые организации.

"Украинская универсальная биржа уже более 20 лет занимается продажей имущества налогоплательщиков, находящегося в налоговом залоге. И еще раз подтвердила свою квалификацию и профессионализм. Поэтому, приглашаем как постоянных, так и новых партнеров к сотрудничеству", – отмечает директор Украинской универсальной биржи Сергей Гладкий.