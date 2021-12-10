Узнавайте, не выходя из дома, кто получил Нобелевскую премию в этом году

Нобелевскую премию в разных отраслях вручают 120 лет подряд, а в Киеве уже в пятый раз состоялось мероприятие, посвященное вручению Нобелевской премии, – Nobilitet. В течение дня ведущие украинские ученые и педагоги в формате FAQ рассказывали самое важное о Нобелевской премии – 2021: кому, за что, а главное – почему ее вручают. Генеральным спонсором, поддерживающим научное событие уже второй год, стала компания Carlsberg Ukraine. Со времени своего существования она постоянно содействует проведению важных научных и социокультурных инициатив.

Так кто же получил Нобелевку в 2021 году?

Экономика

Лауреаты: Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс.

Интересно, что, в отличие от остальных премий, основанных 120 лет назад, первую премию по экономике вручили только в 1969 году. Она была основана Банком Швеции, поэтому и называют ее "премией памяти Альфреда Нобеля". В этом году победу одержали ученые, которые исследовали природу труда и то, как именно он определяет нашу жизнь.

Ученые доказали, что благодаря естественным экспериментам можно найти ответы на вопросы, которые наиболее волнуют социум. Например, мы узнали, как благодаря программам страхования увеличилась продолжительность жизни пожилых людей и влияет ли иммиграция на формирование минимальной заработной платы.

Химия

Лауреаты: Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан.

Научные достижения нынешних лауреатов стали революционными для всей сферы. Асимметричный органокатализ как направление возник только в XXI веке. Одной из основных сфер его применения является производство лекарств и, что важно, безопасных лекарств. Органокатализ позволяет избавиться от металлов при синтезе соединений, а главное – он в несколько раз сокращает количество стадий синтеза искомого вещества. Нобеленосная форма катализа также позволяет получить чистые формы соединений, которые в других условиях синтезируются в виде смесей. Нобелевский комитет привел такой пример: в 1952 году впервые искусственным путем было синтезировано такое вещество, как стрихнин. Его производство проходило 29 стадий. В 2011 году благодаря органокатализу этот процесс уже занимал 12 стадий.

Премия мира

Лауреаты: Мария Ресса и Дмитрий Муратов.

Нынешняя премия крайне актуальна, ведь речь идет о защите демократических ценностей и свободы слова. Мария Ресса, филиппинская журналистка, которая первой выразила критику в адрес Марка Цукерберга по поводу деятельности Facebook. В 2012 году она также создала независимый новостной сайт Rappler, который возглавляет и сегодня. За свою деятельность Мария подверглась жестоким преследованиям от органов власти, в частности, она не побоялась бросить вызов президенту-тирану Дутерте. Несмотря на тот факт, что Дутерте обещал покончить с наркопреступностью в стране, за время его президентства ситуация только ухудшилась. Под предлогом борьбы с наркотиками начались незаконные преследования, которые и разоблачала журналистка.

Вторую половину премии получил Дмитрий Муратов, российский журналист, один из основателей издания "Новая газета". Сейчас это самое независимое издание в России, которое скептически и критично относится к власти. За годы существования газеты были убиты шесть журналистов, однако Муратов не отступил от независимой политики, ведь каждый имеет право на самовыражение и свободу слова.

Литература

Лауреат: Абдулразак Гурна.

Украинскому читателю этот автор почти незнаком, так как до этого времени переводов на украинский язык просто не было, однако произведения Гурны неоднократно попадали в списки различных литературных премий. Писатель – яркий представитель постколониальной литературы, ощутивший на себе, что значит быть беженцем. В его произведениях сталкиваются разные идентичности и культурные коды, переплетаются империи и колонии, а в героях можно проследить судьбы миллионов таких же вынужденных эмигрантов, как и он.

Медицина и физиология

Лауреаты: Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян.

Ученые получили премию за открытие температурочувствительных и механочувствительных ионных каналов. Они находятся в наших клетках и участвуют во многих важных процессах. Нобелиатам удалось разобраться, почему и как мы чувствуем холод, жар или боль. Это исследование заслуживает высокой награды, так как может в корне изменить медицину. Открытие каналов, отвечающих за чувство жара и боли, может значительно помочь в лечении болезней, сопровождающихся хронической болью. Это также может поможет в лечении онкологических заболеваний, ведь холодовой рецептор появляется даже в некоторых злокачественных опухолях.

Физика

Лауреаты: Сюкуро Манабе, Клаус Гассельманн и Джорджио Паризи.

В этом году Нобелевку дали за два связанных между собой исследования: хаотические системы и климатические изменения. Дело в том, что климат на нашей планете тоже является сложной динамической системой. Поэтому, как и любую систему, ее можно смоделировать и просчитать. Исследования ученых не решают все глобальные проблемы и вопросы, однако отметим, что физика сложных систем и климатология в настоящее время являются направлениями, которые продолжают активно развиваться.

Об этом рассказывали:

• Алексей Болдырев, кандидат биологических наук;

• Екатерина Терлецкая, доктор физико-математических наук;

• Александр Якименко, доктор физико-математических наук;

• Игорь Комаров, руководитель Института высоких технологий КНУ им. Т. Г. Шевченко, доктор химических наук;

• Богдана Романцова, кандидат филологических наук, литературный критик;

• Егор Брайлян, историк и журналист-международник;

• Алексей Геращенко, экономист, преподаватель авторских финансовых курсов в Киево-Могилянской бизнес-школе;

• Антон Наумлюк, журналист и редактор издания "Ґрати".

"Одна из целей проекта Nobilitet – демонстрация приближенности украинских ученых к мировым естественным и социогуманитарным достижениям: ежегодно среди наших спикеров – люди, занимающиеся исследованиями в тех же областях, что и нобелиаты, а также соавторы статей и других совместных работ с лауреатами Нобелевской премии. Показывая науку красивой и увлекательной, мы помогаем аудитории сформировать адекватное отношение к науке и ученым. Научные достижения сегодня везде – от холодильника до смартфона. Наша цель – влюбить в науку даже тех, кто по каким-то причинам не интересовался ее достижениями раньше", – прокомментировала основательница проекта Ольга Маслова.

Свой комментарий дала также вторая соучредительница Валерия Лошманова: "Когда мы начинали инициативу Nobilitet, то хотели создать платформу, которая объединит мыслящих людей, стремящихся развивать себя и общество в целом, сообщество, где мы могли бы соединять смыслы, начинать интердисциплинарные проекты. Но уже сейчас, на пятом году существования инициативы, мы видим, что на правильном пути: наша аудитория – это люди будущего, которые не могут позволить себе стоять в стороне от научных достижений и прогресса.

Мне нравится, что на нашей платформе собираются разные личности, объединенные общей страстью – любовью к новым знаниям и стремлением изменять мир к лучшему. Деятельность проекта социально ориентированная: мы пытаемся воплотить четвертую цель устойчивого развития ООН – качественное образование для всех.

За время нашего существования мы провели 40+ лекций – в частности, со спикерами, которые были соавторами Нобелевских лауреатов или знали их лично. Но наши планы намного шире – мы будем продолжать развивать научные и образовательные проекты в Украине".

Если вы не посетили мероприятие в Киеве, можете приобрести онлайн-билет и просмотреть лекции в любое удобное время. Для просмотра доступны записи как полной программы мероприятия, так и отдельных лекций. Приобрести запись мероприятия и узнать больше о проекте можно по ссылке: https://nobilitet.com.