В Киеве откроется Желтая ветка метро

Что произошло: в августе в Киеве появилась интригующая наружная реклама с надписью "Желтая ВЕТКА МЕТRО В СЕНТЯБРЕ". И пользователи социальных сетей начали бурно ее обсуждать. Киевляне разделились на 2 лагеря: одни обсуждали, куда будет вести новая ветка, другие заметили сходство рекламы с брендом МЕТRО и начали шутить по поводу меткой иронии сетью над своим названием.

Оказалось, что такая рекламная кампания была тизером Акции ко Дню рождения МЕТRО. Бренд решил к восемнадцатилетию обыграть свое название и на несколько дней запустить свой "собственный маршрут" МЕТRО как еще один способ отпраздновать годовщину вместе с клиентами. Маршрут желтой ветки соединит все торговые центры МЕТRО и будет катать победителей акции на желтых спорткарах с личным водителем за покупками.

Чтобы получить возможность проехаться 18 – 19 сентября Желтой веткой МЕТRО, нужно зарегистрироваться на сайте METRO на странице Акции и дождаться публикации результатов розыгрыша.

* имеется в виду акция ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ УКРАИНА", которая проводится в период с 06.09.21 по 16.09.21. в Киеве, информация об условиях: www.metro.ua/promotions