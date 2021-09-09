UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
09.09.2021, 10:16

В Киеве откроется Желтая ветка метро

Цей матеріал також доступний українською
В Киеве откроется Желтая ветка метро - Фото

Интригующая реклама оказалась акцией ко дню рождения МЕТRО

Что произошло: в августе в Киеве появилась интригующая наружная реклама с надписью "Желтая ВЕТКА МЕТRО В СЕНТЯБРЕ". И пользователи социальных сетей начали бурно ее обсуждать. Киевляне разделились на 2 лагеря: одни обсуждали, куда будет вести новая ветка, другие заметили сходство рекламы с брендом МЕТRО и начали шутить по поводу меткой иронии сетью над своим названием.

Оказалось, что такая рекламная кампания была тизером Акции ко Дню рождения МЕТRО. Бренд решил к восемнадцатилетию обыграть свое название и на несколько дней запустить свой "собственный маршрут" МЕТRО как еще один способ отпраздновать годовщину вместе с клиентами. Маршрут желтой ветки соединит все торговые центры МЕТRО и будет катать победителей акции на желтых спорткарах с личным водителем за покупками.

Чтобы получить возможность проехаться 18 – 19 сентября Желтой веткой МЕТRО, нужно зарегистрироваться на сайте METRO на странице Акции и дождаться публикации результатов розыгрыша.

* имеется в виду акция ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ УКРАИНА", которая проводится в период с 06.09.21 по 16.09.21. в Киеве, информация об условиях: www.metro.ua/promotions

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: МЕТRО
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 