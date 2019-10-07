В Киеве открылся новый офис топового поисковика вакансий Jooble

Компания Jooble, агрегатор вакансий Google для поиска работы, открыла в Киеве новый офис. Украинская компания Jooble существует уже 13 лет и имеет всего лишь один офис в Киеве, в отличие от своего основного конкурента Indeed - американского агрегатора вакансий с офисами по всему миру. Но это никак не мешает Jooble быть вторым по посещаемости поисковиком рабочих мест в мире.

Новый офис Jooble расположен по адресу: ул. Константиновская, 71. Компания, которая помогает кандидатам находить предложения о работе со всего мира, вложила в создание офиса 1 миллион евро. Здание реконструировали с нуля и превратили его из бетонных руин в современный лофт. Здание состоит из трех этажей общей площадью 2800 кв.м.

Здесь нет красивых панорамных видов, но зато есть внутренний сад. На стенах развешаны фотографии с корпоративных мероприятий. В офисе находится 16 конференц-залов и очень много служебных помещений.

В Jooble появился собственный спортзал. В любое время сотрудники могут позаниматься на тренажерах, поиграть в футбол/баскетбол/настольный теннис, а для любителей фитнеса проводятся утренние/вечерние групповые тренировки с тренером.

Корпоративные вечеринки Jooble и тимбилдинг с профессиональными барменами и диджеями проводятся в баре «Lair» на первом этаже. Сотрудники могут посещать бар со своими друзьями в нерабочее время, отмечать свои дни рождения.

Огромная кухня с бесплатными продуктами. Здесь всегда в большом количестве есть кофе, чай, молоко, сливки, такие легкие закуски, как, кексы, круассаны, орешки, сухофрукты, 4 вида колбасы, сыра и гранолы, а также много видов фруктов и сладостей.

Здесь есть зона для чтения книг, мини-библиотека и душевые кабины,также есть несколько комнат для сна. На третьем этаже разместился финансовый отдел.

У сотрудников Jooble есть возможность подстроить рабочий график под максимально удобный ритм - с ранним или поздним началом рабочего дня и паузой на обед в любое удобное время.

Руководство компании приходит в офис каждый день и работает, как и все.

Как мы видим, компания создала идеальные условия, чтобы все кто работает в ней чувствовали заботу и комфорт, приходили с улыбкой, а уходили с гордостью за выполнение поставленных задач. Управляющие дали своим подчиненным работу их мечты, тем самым мотивировав их помогать людям находить их работу мечты с помощью международного поисковика вакансий Jooble.