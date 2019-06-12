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12.06.2019, 11:55

В Киеве представят проект #Сознательная

В Киеве представят проект #Сознательная - Фото

Проект #СОЗНАТЕЛЬНАЯ призван создать сообщество успешных, активных женщин

Какая ТЫ - Современная украинская женщина? Умная, красивая, любящая мать, жена, бизнес-леди, искусная хозяйка, спортивная, творческая ... Мы успешно совмещаем десятки ролей. Мы «мульти-плеер» с множеством функций. Так требует XXI век, общество и обстоятельства. Мы разные, но нас объединяет то, что мы СОЗНАТЕЛЬНЫЕ - лидеры, социально активные, ответственные за себя, своих детей, свое дело, свое государство.

Часто нас бьет жизнь, мы остаемся один на один со своими проблемами. У каждого на это свои причины. Но мы не опускаем руки. Мы сильные, мы можем ВСЕ. Мы так привыкли, но иногда мы хотим быть слабыми. Мы нуждаемся в понимании и поддержке со стороны партнеров, семьи, государства.

Проект #СОЗНАТЕЛЬНАЯ призван создать сообщество успешных, активных женщин; помочь им делиться опытом, мотивировать друг друга и вместе достигать новых целей!

АКЦЕНТЫ:

- презентация от инициатора проекта (Юлия СЕРГЕЕВА)

- знакомство с Асмбассадорами и ПРЕДСТАВЛЕНИЕ звездного МУЖСКОГО жюри

- игристое С БРИЛЛИАНТАМИ;

- нетворкинг с интересными личностями столицы

- новые возможности для женщин Украины

- сюрпризы от организаторов

АМБАССАДОРЫ (в порядке привлечения к проекту):

Oльга Сергеева - соучредитель ОО "ПРОЗРАЧНЫЙ ВЫБОР", "Женщина III тысячелетия", адвокат, благотворитель и путешественник;

Юлия Бурковская - партнер проекта, теле и радиоведущая, бизнесвумен, мать 3-х детей;

Снежана Егорова - теле и радиоведущая, основатель проекта GOROD "S", мать 5-ти детей;

Татьяна Доронина - наш первый международный Амбассадор, Лондон,
Лидия Лисимова - Президент МОО "Женщина III тысячелетия";

Екатерина Власюк - лучший адвокат в сфере семейного права 2018 и 2016, партнер "AVG";

Светлана Трифонова - паралимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта Украины, общественный деятель;

Анна Валевская - телеведущая, депутат Сумского районного совета;

Алла Шлапак - депутат Киевского городского совета, общественный и политический деятель, лидер «СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

Контактная информация:

Киев, Музейный переулок, 4, СТУДИЯ Europa Web Media (внутренний двор)

РЕГИСТРАЦИЯ: https://docs.google.com/forms/d/1dE-yuQEFytsTypom0-rP6FrV8Jbhdom-lkVidWs0foo/edit 

ДЕТАЛИ И АККРЕДИТАЦИЯ СМИ: +380679344896

ФБ https://www.facebook.com/prozoriyvybir/

Instagram https://www.instagram.com/prozoriyvybir

#свідома #флешмоб #прозорийвибір

При содействии: EnerGym, ZARINA, Latinium, МОО "Женщина III тысячелетия", Kubriak&Zahoor Marketing, ЗЕРНО, «San Paolo».

 Информационные партнёры: Proman Ukraine, Etcetera.Media, Europa Web, ОО «Киевский пресс-клуб», АллатРаТВ.

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Теги: #Сознательная
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