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02.04.2019, 17:14

В Киеве пройдет 8 Национальный Форум "Be the change. Змінюйся!

В Киеве пройдет 8 Национальный Форум "Be the change. Змінюйся! - Фото

В рамках Форума состоится 7 мастер-классов от лучших спикеров Украины

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В 2012 году Совет Независимых Бухгалтеров и Аудиторов (СНБА), основал первую и единственную на сегодняшний день платформу для развития профессиональных компетенций бухгалтера - Национальный форум бухгалтеров, который ежегодно собирает на своей платформе лучших главных бухгалтеров и финансовых директоров страны.

Главной задачей СНБА является развитие бухгалтерского учета, налогообложения и аудита в Украине.  Наша цель не только способствовать совершенствованию законодательства в соответствующих сферах, но и повышать уровень профессионализма представителей бухгалтерской профессии. За 7 лет Национальный форум бухгалтеров стал главным событием для бухгалтерского сообщества, об этом свидетельствует постоянный рост количества участников. Каждый форум посещают более 500 участников.

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4 апреля 2019 года, состоится 8 Национальный Форум Бухгалтеров и Аудиторов, который в этом году получил название “Be the change. Змінюйся!», в рамках, которого состоится 7 мастер-классов от лучших спикеров Украины:

  1. Наталия Емченко – Директор по связям с общественностью и коммуникациям CКМ, сооснователь проекта Live.Love;
  2. Анна Кирий – Архитектор, владелица Архитектурно-проектной группы;
  3. Елена Шуляк – Бухгалтер по образованию, сертифицированный аудитор по профессии и девелопер по призванию;
  4. Олеся Линник – Автор программного обеспечения M.E.DOC, основатель «Твое время»;
  5. Ольга Руднева – Директор Фонда Елены Пинчук «АНТИСПИД»;
  6. Яника Мерило – Бизнес-ангел по инвестициям на инновации, политическая и общественная деятельница, советник мэра Днепра и Министра инфраструктуры Украины;
  7. Елена Макеева – Сертифицированный аудитор, налоговый консультант, Председатель Совета директоров Аудиторской фирмы «Аксенова и партнеры» GGI, заместитель министра финансов (2015 - 2016гг), советник PwC

 

Тематика форума посвящена необратимости изменений на пути к успеху. Чтобы не почувствовать себя выброшенными за борт современной жизни, нужно постоянно находиться в гуще событий, совершенствоваться и изменяться в ответ на стремительные мировые вызовы. Времена меняются, меняемся мы. И вы тоже можете изменить все. Главное - верить в себя, свою идею, видеть в людях их внутренний мир, двигаться вперед к своей мечте. А что, если мы вместе будем управлять этими изменениями? Изменять себя и мир вокруг.

Программа Форума здесь (ссылка - http://forum8.rnba.com.ua )

Регистрация здесь (ссылка - https://goo.gl/forms/HdYXSIP5B15Q2sX63 )

или по телефону 099 255 13 17

Приглашаем Вас, стать участником Форума, который состоится по адресу: г. Киев, ул. Большая Житомирская, 33.

После каждого Форума от СНБА мотивации хватает надолго. Подзарядимся на полную и в этот раз! "BE THE CHANGE, Змінюйся!"

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Теги: Национальный Форум "Be the change. Змінюйся!
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