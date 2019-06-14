В Киеве пройдет бизнес-конференция Investpro Ukraine Kyiv 2019

Формат InvestPro успешно совмещает конференцию и выставку, в ходе которой участники смогут ознакомиться с докладами спикеров из 15 стран мира на актуальную тематику, и пообщаться в формате нетворкинга с потенциальными партнерами и клиентами.
Во время конференции спикеры и спонсоры представят свой бизнес и проведут индивидуальные консультации для участников, обсудят перспективу будущего сотрудничества, развития и масштабирования бизнеса.
InvestPro Ukraine – это новые возможности:
- 12+ презентаций на выставке;
- 20+ докладов на конференции;
- 250+ делегатов;
- нетворкинг + кофе-брейк, обед и вечерний коктейль;
Основные спикеры InvestPro Ukraine 2019:
- Наталья Доценко-Билоус, Stern International Bank (США);
- Иракли Арджеванидзе, IBC Corporate Solutions (Грузия);
- Сергей Свистиль, Ассоциация экспортеров и импортеров «ЗЕД» (Украина);
- Виктория Фоменко, Integrites (Украина)
- Максим Лавринович, Lavrynovych & Partners (Украина)
- Алекс Цингаус, Pirineu Administrative Servei (Андорра);
- Дмитрий Калмыков, PNB Banka (Латвия).
В конференции также примут участие ведущие международные эксперты в сфере недвижимости, управления частным капиталом и защиты активов, специализирующиеся на получении гражданства за инвестиции, из Австрии, Украины, США, Великобритании, Грузии, Кипра, Латвии, Люксембурга, Мальты, ОАЭ и других стран мира.
Полный список спикеров смотрите на сайте.
Аудитория InvestPro:
Вы можете ознакомиться с тем Как проходила конференция в прошлый раз.
По вопросам участия, регистрации и проживания обращайтесь к менеджеру проекта – Алина Кохно по телефону +380445017887 или электронной почте bc@boscoconference.com
Встречаемся на InvestPro Ukraine в Киеве! Будут все!