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14.06.2019, 14:05

В Киеве пройдет бизнес-конференция Investpro Ukraine Kyiv 2019

В Киеве пройдет бизнес-конференция Investpro Ukraine Kyiv 2019 - Фото

24 июня 2019 года в отеле Hilton Kyiv пройдет 10-я международная B2C конференция InvestPro Ukraine

Формат InvestPro успешно совмещает конференцию и выставку, в ходе которой участники смогут ознакомиться с докладами спикеров из 15 стран мира на актуальную тематику, и пообщаться в формате нетворкинга с потенциальными партнерами и клиентами.

Во время конференции спикеры и спонсоры представят свой бизнес и проведут индивидуальные консультации для участников, обсудят перспективу будущего сотрудничества, развития и масштабирования бизнеса.

InvestPro Ukraine – это новые возможности:

- 12+ презентаций на выставке;

- 20+ докладов на конференции;

- 250+ делегатов;

- нетворкинг + кофе-брейк, обед и вечерний коктейль;

Основные спикеры InvestPro Ukraine 2019:

- Наталья Доценко-Билоус, Stern International Bank (США);

- Иракли Арджеванидзе, IBC Corporate Solutions (Грузия);

- Сергей Свистиль, Ассоциация экспортеров и импортеров «ЗЕД» (Украина);

- Виктория Фоменко, Integrites (Украина)

- Максим Лавринович, Lavrynovych & Partners (Украина)

- Алекс Цингаус, Pirineu Administrative Servei (Андорра);

- Дмитрий Калмыков, PNB Banka (Латвия).

В конференции также примут участие ведущие международные эксперты в сфере недвижимости, управления частным капиталом и защиты активов, специализирующиеся на получении гражданства за инвестиции, из Австрии, Украины, США, Великобритании, Грузии, Кипра, Латвии, Люксембурга, Мальты, ОАЭ и других стран мира.

Полный список спикеров смотрите на сайте.

Аудитория InvestPro:

  • Генеральные директора компаний;
  • Собственники бизнеса;
  • Инвесторы и держатели крупного частного капитала;
  • Представители крупных и средних торговых и промышленных предприятий;
  • Международные налоговые консультанты;
  • Компании, предлагающие аудиторские, юридические и консалтинговые услуги;
  • Провайдеры трастовых услуг;
  • Представители международных банков;
  • Эксперты по вопросам управления активами.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ СЕЙЧАС!

Вы можете ознакомиться с тем Как проходила конференция в прошлый раз.

По вопросам участия, регистрации и проживания обращайтесь к менеджеру проекта – Алина Кохно по телефону +380445017887 или электронной почте bc@boscoconference.com

Встречаемся на InvestPro Ukraine в Киеве! Будут все!

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Теги: Investpro Ukraine Kyiv 2019
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