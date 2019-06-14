В Киеве пройдет бизнес-конференция Investpro Ukraine Kyiv 2019

Формат InvestPro успешно совмещает конференцию и выставку, в ходе которой участники смогут ознакомиться с докладами спикеров из 15 стран мира на актуальную тематику, и пообщаться в формате нетворкинга с потенциальными партнерами и клиентами.

Во время конференции спикеры и спонсоры представят свой бизнес и проведут индивидуальные консультации для участников, обсудят перспективу будущего сотрудничества, развития и масштабирования бизнеса.

InvestPro Ukraine – это новые возможности:

- 12+ презентаций на выставке;

- 20+ докладов на конференции;

- 250+ делегатов;

- нетворкинг + кофе-брейк, обед и вечерний коктейль;

Основные спикеры InvestPro Ukraine 2019:

- Наталья Доценко-Билоус, Stern International Bank (США);

- Иракли Арджеванидзе, IBC Corporate Solutions (Грузия);

- Сергей Свистиль, Ассоциация экспортеров и импортеров «ЗЕД» (Украина);

- Виктория Фоменко, Integrites (Украина)

- Максим Лавринович, Lavrynovych & Partners (Украина)

- Алекс Цингаус, Pirineu Administrative Servei (Андорра);

- Дмитрий Калмыков, PNB Banka (Латвия).

В конференции также примут участие ведущие международные эксперты в сфере недвижимости, управления частным капиталом и защиты активов, специализирующиеся на получении гражданства за инвестиции, из Австрии, Украины, США, Великобритании, Грузии, Кипра, Латвии, Люксембурга, Мальты, ОАЭ и других стран мира.

Полный список спикеров смотрите на сайте.

Аудитория InvestPro:

Генеральные директора компаний;

Собственники бизнеса;

Инвесторы и держатели крупного частного капитала;

Представители крупных и средних торговых и промышленных предприятий;

Международные налоговые консультанты;

Компании, предлагающие аудиторские, юридические и консалтинговые услуги;

Провайдеры трастовых услуг;

Представители международных банков;

Эксперты по вопросам управления активами.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ СЕЙЧАС!

Вы можете ознакомиться с тем Как проходила конференция в прошлый раз.

По вопросам участия, регистрации и проживания обращайтесь к менеджеру проекта – Алина Кохно по телефону +380445017887 или электронной почте bc@boscoconference.com

Встречаемся на InvestPro Ukraine в Киеве! Будут все!