В Киеве пройдет бизнес-событие PEOPLE MANAGEMENT 6

16 апреля в Ramada Event Hall состоится ежегодное бизнес-событие об эффективном лидерстве и взаимодействии с людьми PEOPLE MANAGEMENT 6, на котором собственники и топ-менеджеры из различных отраслей бизнеса обмениваются опытом формирования результативных команд. Это событие, на котором вы получите инструменты для раскрытия собственного управленческого потенциала, чтобы развивать и масштабировать ваш бизнес.



КОРОТКО О ГЛАВНОМ:

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Идеи, которые меняют реальность

Шокирующая правда о талантах

Сколько стоит репутация работодателя

Эволюция смыслов и целей

Факапы, которые вдохновляют

11 спикеров амбассадоров развития и масштабирования бизнеса:

Максим Бахматов, управляющий партнер UNIT.city

Игорь Смелянский, генеральный директор Укрпошта

Михаил Шелемба, генеральный директор Датагруп

Игорь Червак, генеральный директор Lantmannen AXA

Алена Жупикова, owner & GM KA Group

Соломия Говоруха, исполнительный директор Кредобанк

Анна Савельева, Sales Operetions Director Watsons Ukraine

Александр Соколовский, собственник ГК «Текстиль-Контакт»

Татьяна Пашкина, HR-эксперт rabota.ua

Александр Кучеренко, директор по устойчивому развитию ДТЭК

Space-speaker, украинский Илон Маск

Еще одна из главных ценностей People Management 6 – ее участники, которые и определяют значимость и уровень бизнес-события.

Титаны people-менеджмента и 350 ценителей качественного контента собираются здесь!

Детальная программа и тайминг конференции >>> pm.kagroup.ua

тел.: +38 (044) 374-00-94

И уже по традиции действует акция 3+1. Каждый четвертый участник бесплатно!

Организатор: KA Group - провайдер бизнес-мероприятий премиум класса.