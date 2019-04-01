В Киеве пройдет бизнес-событие PEOPLE MANAGEMENT 6

16 апреля в Ramada Event Hall состоится ежегодное бизнес-событие об эффективном лидерстве и взаимодействии с людьми PEOPLE MANAGEMENT 6, на котором собственники и топ-менеджеры из различных отраслей бизнеса обмениваются опытом формирования результативных команд. Это событие, на котором вы получите инструменты для раскрытия собственного управленческого потенциала, чтобы развивать и масштабировать ваш бизнес.
КОРОТКО О ГЛАВНОМ:
11 спикеров амбассадоров развития и масштабирования бизнеса:
Еще одна из главных ценностей People Management 6 – ее участники, которые и определяют значимость и уровень бизнес-события.
Титаны people-менеджмента и 350 ценителей качественного контента собираются здесь!
Детальная программа и тайминг конференции >>> pm.kagroup.ua
тел.: +38 (044) 374-00-94
И уже по традиции действует акция 3+1. Каждый четвертый участник бесплатно!
Организатор: KA Group - провайдер бизнес-мероприятий премиум класса.