В Киеве пройдет "Форум выживших"

В 2020 году мир накрыло по-настоящему глобальным кризисом. Те, кто когда-то переживал катастрофу, знают, что самое сложное для выживания — жизнестойкость в долгосрочной перспективе. Каким будет мир после пандемии? Что произойдет с рынками, брендами и потребителями? Что делает бизнесы способными восстанавливаться после значительных ударов и играть вдолгую? Какие ценности, инструменты и бизнес-модели могут прийти на помощь сегодня? Ответов на большинство жизненно важных вопросов еще нет, и их будут искать 27–28 мая на 14 Украинском маркетинг-форуме (УМФ).
Ирина Бондаренко, продюсер Украинского маркетинг-форума, обещает участникам действительно яркую программу: "Мы привлекаем к формированию контента ключевых игроков рынка и экспертов по маркетингу. Вы услышите истории жизнестойкости от предпринимателей из наиболее пострадавших индустрий, которые нашли новые бизнес-модели, сохранили связь с клиентами и командой. Мы покажем кейсы компаний, которые в сложных обстоятельствах сделали рывок вперед и достигли успеха благодаря уникальным продуктам, технологиям и маркетингу. Поговорим о том, как топ-менеджеры преодолевают стресс и драйвят команду. Покажем, как будут развиваться каналы коммуникации, маркетинговые инструменты и как будут меняться потребители. Посмотрим под новым углом на PR-инструменты и определим, как получить постоянное присутствие в инфополе и заинтересовать аудиторию. Обсудим Influence Marketing и поведенческую экономику, узнаем свежие инсайты о потребителях".
Среди спикеров форума:
Всего за два дня события выступит более 60 спикеров – экспертов в маркетинге, коммуникациях, диджитале и рекламе.
Ключевые темы Украинского маркетинг-форума в 2021 году:
"Мы будем говорить о темах, которые действительно волнуют маркетинговую сообщество и помогут бизнесам адаптироваться к новым реалиям. Помимо насыщенной контентной части участников форума ожидает вечеринка в концепции The Survivor", – рассказывает Ирина Бондаренко.
Форум пройдет в гибридном формате – в КВЦ "Парковый" и в онлайн. Подробности на официальном сайте события marketingforum.com.ua.
Украинский маркетинг-форум — главное ежегодное место встречи сообщества профессионалов, которые предлагают новые идеи, разрабатывают стратегии и продукты и формируют клиентский опыт. Это платформа, на которой рынок обсуждает повестку дня на завтра и анализирует пройденные уроки. Мы смотрим на маркетинг с позиции первого лица и объединяем лучших. Организатор Украинского маркетинг-форума — компания IdeasFirst.