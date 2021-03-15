В Киеве пройдет "Форум выживших"

В 2020 году мир накрыло по-настоящему глобальным кризисом. Те, кто когда-то переживал катастрофу, знают, что самое сложное для выживания — жизнестойкость в долгосрочной перспективе. Каким будет мир после пандемии? Что произойдет с рынками, брендами и потребителями? Что делает бизнесы способными восстанавливаться после значительных ударов и играть вдолгую? Какие ценности, инструменты и бизнес-модели могут прийти на помощь сегодня? Ответов на большинство жизненно важных вопросов еще нет, и их будут искать 27–28 мая на 14 Украинском маркетинг-форуме (УМФ).

Ирина Бондаренко, продюсер Украинского маркетинг-форума, обещает участникам действительно яркую программу: "Мы привлекаем к формированию контента ключевых игроков рынка и экспертов по маркетингу. Вы услышите истории жизнестойкости от предпринимателей из наиболее пострадавших индустрий, которые нашли новые бизнес-модели, сохранили связь с клиентами и командой. Мы покажем кейсы компаний, которые в сложных обстоятельствах сделали рывок вперед и достигли успеха благодаря уникальным продуктам, технологиям и маркетингу. Поговорим о том, как топ-менеджеры преодолевают стресс и драйвят команду. Покажем, как будут развиваться каналы коммуникации, маркетинговые инструменты и как будут меняться потребители. Посмотрим под новым углом на PR-инструменты и определим, как получить постоянное присутствие в инфополе и заинтересовать аудиторию. Обсудим Influence Marketing и поведенческую экономику, узнаем свежие инсайты о потребителях".

Среди спикеров форума:

Дмитрий Борисов , основатель "Семьи ресторанов Дмитрия Борисова"

, основатель "Семьи ресторанов Дмитрия Борисова" Александр Кохановский , основатель профессиональной киберспортивной команды Natus Vincere (NaVi)

, основатель профессиональной киберспортивной команды Natus Vincere (NaVi) Игорь Сухомлин , ресторатор, основатель образовательной платформы RestoPraktiki

, ресторатор, основатель образовательной платформы RestoPraktiki Алексей Юхимчук , соучредитель сервиса доставки еды Rocket

, соучредитель сервиса доставки еды Rocket Валерия Толочина , маркетинг-директор Megogo

, маркетинг-директор Megogo Влад Полонский, основатель Rockets Growth R&D

основатель Rockets Growth R&D Ольга Полищук , маркетинг-менеджер Bacardi Martini

, маркетинг-менеджер Bacardi Martini Сергей Костя , маркетинг-директор BOLT

, маркетинг-директор BOLT Евгения Близнюк , CEO & Founder Gradus Research

, CEO & Founder Gradus Research Наталья Бухалова , генеральный директор UMG

, генеральный директор UMG Дарья Булатникова , Head of Influencer Marketing Provid

, Head of Influencer Marketing Provid Роман Бондарь , заместитель генерального директора госконцерна "Укроборонпром" по вопросам трансформаций

, заместитель генерального директора госконцерна "Укроборонпром" по вопросам трансформаций Алена Тараненко , партнер брендингового агентства "Тень"

, партнер брендингового агентства "Тень" Владимир Дегтярев , совладелец и СEO PR-агентства Newsfront

, совладелец и СEO PR-агентства Newsfront Игорь Гут , управляющий партнер шведского проекта DYB | Develop Your Business

, управляющий партнер шведского проекта DYB | Develop Your Business Александр Фесенко , PR-manager Kyivstar

, PR-manager Kyivstar Сергей Леско, соучредитель Senate Agency

Всего за два дня события выступит более 60 спикеров – экспертов в маркетинге, коммуникациях, диджитале и рекламе.

Ключевые темы Украинского маркетинг-форума в 2021 году:

Постпандемические маркетинговые стратегии: вызов эффективности

вызов эффективности Принципы роста. v2.020: что из прошлого года компании сохранили и взяли с собой в 2021 году.

что из прошлого года компании сохранили и взяли с собой в 2021 году. Маркетинг-директор на удаленке: как теперь управлять процессами и людьми.

как теперь управлять процессами и людьми. Маркетинг-компетенции 2021: в чем видят ключевую роль команды маркетинга на ближайшие несколько лет?

в чем видят ключевую роль команды маркетинга на ближайшие несколько лет? Стратегии развития в social media: какие социальные медиа вы не можете игнорировать? Какие сети могут принести монетизацию? Изменит ли Clubhouse статус-кво?

какие социальные медиа вы не можете игнорировать? Какие сети могут принести монетизацию? Изменит ли Clubhouse статус-кво? Influencer Marketing. Как строить отношения с инфлюенсерами и создавать эффективные инфлюенс-кампании?

Как строить отношения с инфлюенсерами и создавать эффективные инфлюенс-кампании? Быть ​​полезным. Как бренд-активизм помогает пиару компании

"Мы будем говорить о темах, которые действительно волнуют маркетинговую сообщество и помогут бизнесам адаптироваться к новым реалиям. Помимо насыщенной контентной части участников форума ожидает вечеринка в концепции The Survivor", – рассказывает Ирина Бондаренко.

Форум пройдет в гибридном формате – в КВЦ "Парковый" и в онлайн. Подробности на официальном сайте события marketingforum.com.ua.

Украинский маркетинг-форум — главное ежегодное место встречи сообщества профессионалов, которые предлагают новые идеи, разрабатывают стратегии и продукты и формируют клиентский опыт. Это платформа, на которой рынок обсуждает повестку дня на завтра и анализирует пройденные уроки. Мы смотрим на маркетинг с позиции первого лица и объединяем лучших. Организатор Украинского маркетинг-форума — компания IdeasFirst.