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05.04.2019, 10:22

В Киеве пройдет Международный Форум EFBM’2019

В Киеве пройдет Международный Форум EFBM’2019 - Фото

Миссия Форума - трансфер знаний между образовательным, научным и деловым сообществами для развития экономик

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21-24 мая 2019 года на экономическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко пройдет Международный Форум EFBM’2019 «Экономика. Финансы. Бизнес. Управление. Глобальные экономические вызовы и возможности в цифровую эпоху».

Международный Форум EFBM’2019 имеет научно-практическую направленность и проводится в рамках празднования 185-летия со дня основания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и 75-й годовщины основания экономического факультета. К участию в работе Форума приглашены представители научного сообщества, экономические эксперты, визионеры и практики Украины и зарубежных стран.

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Миссия Форума: Трансфер знаний между образовательным, научным и деловым сообществами для развития экономик.

Цель Форума: Создание платформы объединения знаний, идей и возможностей для обеспечения экономического развития и эффективного управления.

Целевая аудитория Форума: Образовательное и научное сообщества, бізнес, органы государственного управления и общественные организации.

  • В рамках Форума 21 мая с 10.30 по 17.00 будут проведены панельные дискуссии, посвященные обсуждению актуальних вопросов становления и перспектив развития современной цифровой экономики с ведущими експертами органов государственного управления, бизнеса и научного сообщества.
  • 22 и 23 мая пройдут заседания исследовательских секций, направленные на интеграцию усилий ведущих экспертов органов власти и государственного управления, бизнеса и науки по преодолению актуальних и малоисследованных проблем.
  • 22 мая с 9.30 по 15.00 пройдет День карьеры EFBM’2019 – своеобразная площадка, целью которой является ознакомление и распространение информации о путях профессионального роста и карьерных возможностях для молодежи.
  • 23 мая с 15.00 по 17.00 выпускники факультета приглашаются на заседание Дискуссионного клуба Alumni EF, являющегося платформой для обсуждения актуальних экономических проблем, ведения успешной внутренней коммуникации, создания нових возможностей и установления деловых связей.

Регистрация участников Форума будет осуществляться с 9.00 по 17.00 21-23 мая в холле главного корпуса економического факультета КНУ имени Тараса Шевченко по адресу: г. Киев, ул.Васильковская, 90-А, согласно спискам, составленным на основе онлайн регистрации через сайт Форума.

Адрес и контакты оргкомитета: 03022, Киев, ул.Васильковская, 90-А, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, экономический факультет, к.701. Тел. (+38 044) 521-35-28. Электронный адрес: efbm2019@gmail.com

Детали можно узнать на сайте Форума: https://efbm.org

Билеты можно приобрести на сайте: https://2event.com/events/1622016

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Теги: EFBM’2019
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