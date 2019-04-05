В Киеве пройдет Международный Форум EFBM’2019

21-24 мая 2019 года на экономическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко пройдет Международный Форум EFBM’2019 «Экономика. Финансы. Бизнес. Управление. Глобальные экономические вызовы и возможности в цифровую эпоху».
Международный Форум EFBM’2019 имеет научно-практическую направленность и проводится в рамках празднования 185-летия со дня основания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и 75-й годовщины основания экономического факультета. К участию в работе Форума приглашены представители научного сообщества, экономические эксперты, визионеры и практики Украины и зарубежных стран.
Миссия Форума: Трансфер знаний между образовательным, научным и деловым сообществами для развития экономик.
Цель Форума: Создание платформы объединения знаний, идей и возможностей для обеспечения экономического развития и эффективного управления.
Целевая аудитория Форума: Образовательное и научное сообщества, бізнес, органы государственного управления и общественные организации.
Регистрация участников Форума будет осуществляться с 9.00 по 17.00 21-23 мая в холле главного корпуса економического факультета КНУ имени Тараса Шевченко по адресу: г. Киев, ул.Васильковская, 90-А, согласно спискам, составленным на основе онлайн регистрации через сайт Форума.
Адрес и контакты оргкомитета: 03022, Киев, ул.Васильковская, 90-А, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, экономический факультет, к.701. Тел. (+38 044) 521-35-28. Электронный адрес: efbm2019@gmail.com
Детали можно узнать на сайте Форума: https://efbm.org
Билеты можно приобрести на сайте: https://2event.com/events/1622016