В Киеве состоится Форум по финансовой инклюзии

12 июня в Киеве, в инновационном парке UNIT.City, состоится второй «Форум по финансовой инклюзии. Никого за бортом». Организаторами события стали Национальный банк Украины, проект USAID «Трансформация финансового сектора» и компании Mastercard и Visa. На Форуме мы поговорим о причинах низкого уровня пользования финансовыми услугами в Украине, пути повышения вовлеченности граждан в финансовые рынки и экономический эффект от этого.

«Money makes money» — говорит старая английская поговорка. Как известно, лучше всего делать из денег деньги можно с помощью различных финансовых инструментов. Но украинцы пользуются ими гораздо меньше не только жителей европейских стран, но и своих ближайших соседей - жителей Белоруссии и Молдовы. Более трети наших сограждан вообще не имеют банковских счетов.

Форум станет платформой для дискуссии на тему доступности финансовых услуг в Украине, а также для обмена идеями по сотрудничеству государства, бизнеса и неправительственных организаций и формированию общего видения путей повышения финансовой вовлеченности украинцев.

Работа над повышением финансовой инклюзии и финансовой грамотности является долгосрочной и требует координации и взаимодействия различных стейкхолдеров и партнеров. Поэтому к участию в Форуме приглашены руководители банков, представители государственных учреждений и местных органов власти из всех регионов Украины, ведущих ритейл-, диджитал-, страховых компаний и других участников финансового рынка, а также преподаватели высших учебных заведений.

Во время Форума к дискуссии присоединятся не только ведущие игроки рынка Украины, но и международные эксперты из Австралии, Великобритании, Индии, Кении, Малайзии, Норвегии, Польши, США, Турции, Ямайки. В частности, своим опытом во время Форума поделятся:

- Грета Булл, директор по вопросам финансов, конкуренции и мировой инновационной практики Группы Всемирного банка, США,

- Кеннеди Комба, директор по вопросам стратегии и политики финансовой инклюзии Альянса финансовой инклюзии (AFI), Малайзия,

- Павел Видявски, вице-президент Cashless Poland и основатель FinTech Poland, Польша,

- Ретидзо Старки, руководитель подразделения внешних связей и образования Банка Англии, Великобритания.

Больше деталей о Форуме: https://finclusion.bank.gov.ua/

Также следите за обновлением программы и анонсами спикеров на Facebook-страницах Национального банка Украины и организаторов, а также за хэштегом #ВключайГроші и #FinclusioninUA

Аккредитация СМИ - через специальную форму на странице Форума.

Первый Форум по финансовой инклюзии состоялся в июне 2018 года и стал первой в стране мощной платформой для дискуссии на тему финансовой инклюзии на высшем уровне. Форум объединил более 200 участников и гостей, среди которых эксперты из Азербайджана, Великобритании, Польши, Сингапура и Швеции.