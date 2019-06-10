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10.06.2019, 15:06

В Киеве состоится Форум «Покоряя сердца клиентов»

В Киеве состоится Форум «Покоряя сердца клиентов» - Фото

Уникальное событие. Тут собираются все, кто стремится сделать свою компанию и свой сервис клиентоориентированными и создать продукт, который полюбят

Customer Experience HUB «Покоряя сердца клиентов» — уникальное событие, посвященное практике управления клиентским опытом. Тут собираются все, кто стремится сделать свою компанию и свой сервис истинно клиентоориентированными.

Вы отвечаете за маркетинг, создание продуктов и сервисов, обслуживание клиентов? — Этот форум для вас!

Вы отвечаете за цифровую трансформацию? У вас задача разработать стратегию CRM? — Вы узнаете как это делали другие компании!

Вы создаете бизнес с нуля? — Тут вы получите понимание, как сделать продукт, который полюбят.

Дата проведения: 26 Июня 2019

Локация и время: 10:00 – 18:00, Киев, Unit.city, Академия ДТЭК

 

Сайт события: http://www.hub1.com.ua/upcoming-events/cem/

Своим опытом поделятся эксперты компаний:
ДП Коника Минолта Украина, Киевстар, Customer Service, CX Design, Клиника ISIDA, EVA, 4Service Ukraine, Multiplex, УкрСиббанк, General Services Group, Kantar Украина, IDNT.

В ходе деловой программы форума опытные эксперты расскажут, как они добивались успеха не на словах, а на деле и с какими трудностями столкнулись в процессе создания и внедрения Customer Experience.


В рамках форума мы разберем следующие вопросы:
- Customer Experience. Передовой украинский и зарубежный опыт.

- Быть клиентом, быть с клиентом.

- Парадигмы послепродажного сервиса: Расходы или Клиенты?

- Эмоциональные моменты и важные воспоминания, как составляющие клиентского опыта.

- Какую роль выполняет сервис в эру диджитализации?

- Если с сервисом все хорошо, зачем привлекать внешний аудит качества обслуживания?

- Есть ли жизнь Service Design в магазине?

- Святая обратная связь. Кто ответит за необработанный отзыв?


Детали и условия участия: http://www.hub1.com.ua/upcoming-events/cem/

Вы можете провести регистрацию через сайт форума или связаться с нами:

+38 (044) 353-57-01

+38 (098) 779-71-15

+38 (063) 256-75-80

general@hub1.com.ua

Организатор: HUB ONE

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Теги: Форум «Покоряя сердца клиентов», HUB ONE
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