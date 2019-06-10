В Киеве состоится Форум «Покоряя сердца клиентов»

Customer Experience HUB «Покоряя сердца клиентов» — уникальное событие, посвященное практике управления клиентским опытом. Тут собираются все, кто стремится сделать свою компанию и свой сервис истинно клиентоориентированными.
Вы отвечаете за маркетинг, создание продуктов и сервисов, обслуживание клиентов? — Этот форум для вас!
Вы отвечаете за цифровую трансформацию? У вас задача разработать стратегию CRM? — Вы узнаете как это делали другие компании!
Вы создаете бизнес с нуля? — Тут вы получите понимание, как сделать продукт, который полюбят.
Дата проведения: 26 Июня 2019
Локация и время: 10:00 – 18:00, Киев, Unit.city, Академия ДТЭК
Сайт события: http://www.hub1.com.ua/upcoming-events/cem/
Своим опытом поделятся эксперты компаний:
ДП Коника Минолта Украина, Киевстар, Customer Service, CX Design, Клиника ISIDA, EVA, 4Service Ukraine, Multiplex, УкрСиббанк, General Services Group, Kantar Украина, IDNT.
В ходе деловой программы форума опытные эксперты расскажут, как они добивались успеха не на словах, а на деле и с какими трудностями столкнулись в процессе создания и внедрения Customer Experience.
В рамках форума мы разберем следующие вопросы:
- Customer Experience. Передовой украинский и зарубежный опыт.
- Быть клиентом, быть с клиентом.
- Парадигмы послепродажного сервиса: Расходы или Клиенты?
- Эмоциональные моменты и важные воспоминания, как составляющие клиентского опыта.
- Какую роль выполняет сервис в эру диджитализации?
- Если с сервисом все хорошо, зачем привлекать внешний аудит качества обслуживания?
- Есть ли жизнь Service Design в магазине?
- Святая обратная связь. Кто ответит за необработанный отзыв?
Детали и условия участия: http://www.hub1.com.ua/upcoming-events/cem/
Вы можете провести регистрацию через сайт форума или связаться с нами:
+38 (044) 353-57-01
+38 (098) 779-71-15
+38 (063) 256-75-80
general@hub1.com.ua
Организатор: HUB ONE