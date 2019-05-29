Бизнес100 презентует Доктрину экономической безопасности

Мероприятие состоится 3 июня в 11:00 в Киевском пресс-клубе (ул. Крещатик 27а, 2 этаж) c онлайн-трансляцией в https://www.facebook.com/liga.net/

С чего начинать экономической команде избранного Президента Украины Владимира Зеленского? На 5 год противостояния агрессии Украина не имеет базового документа для обеспечения экономической безопасности.

Сообщество БИЗНЕС100 и Фонд поддержки экономической безопасности Украины презентует проект Доктрины экономической безопасности Украины, определяющий основные риски для украинской экономики и пути их преодоления. Ведущие представители украинского бизнеса предлагают свою поддержку в реализации государственной политики по нейтрализации экономических угроз. Документ может стать рамочным документом который определит основы экономической политики в Украине на ближайшую перспективу.

Это уникальный случай консолидации усилий бизнеса, который не лоббирует отраслевые интересы, а предлагает системное государственное решение для экономики Украины в целом. Проект был разработан ведущими независимыми экспертными институтами Украины, равноудалены от политических сил. Текст Доктрины согласовано с ведущими бизнес-ассоциациями государства.

Проект готов к передаче Президенту Украины для обсуждения, согласования и принятия в форме нормативно-правовых актов Главы государства. БИЗНЕС100 готовы присоединиться к его реализации.

Cпикеры:

Виталий Антонов - председатель наблюдательного совета концерна «Галнафтогаз», участник платформы БИЗНЕС100;

Виктор Иванчик - генеральный директор и совладелец агропромхолдинга «Астарта-Киев», участник платформы БИЗНЕС100;

Юрий Сивицкий - основатель Intecracy group, участник платформы БИЗНЕС100

Анатолий Амелин - соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего, участник платформы БИЗНЕС100;

Александр Кардаков - председатель наблюдательного совета «Октава Капитал», участник платформы БИЗНЕС100;

Станислав Таршин - основатель группы компаний "ГрадОлия";

Владимир Чеповой - соучредитель платформы БИЗНЕС100

Модератор:

Владимир Полевой - исполнительный директор «Фонда поддержки экономической безопасности Украины»