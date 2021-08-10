UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
10.08.2021, 16:55

В Киеве состоится международный U Tomorrow Summit

Цей матеріал також доступний українською
В Киеве состоится международный U Tomorrow Summit - Фото

3 и 4 сентября в самом большом инновационном парке Украины и Восточной Европы UNIT.City состоится масштабный международный U Tomorrow Summit. Это ежегодный инновационный саммит, который объединит стартапы, предпринимателей, топ-менеджеров ведущих компаний, креаторов и венчурных инвесторов для того, чтобы раскрыть интеллектуальный потенциал восточноевропейского региона.

U Tomorrow Summit (UTS) – это сотни реальных успешных кейсов, уникальные стартапы, бизнес-тренды и инсайты для активного делового сообщества, которое стремится внедрять современные решения в свое дело и масштабироваться. Участники саммита смогут обменяться опытом и подискутировать с единомышленниками о главных вызовах и перспективах внедрения инновационных решений в бизнес-модели современности.

Организаторы UTS — команда UNIT.City и Киевский международный экономический форум, у которых большой опыт взаимодействия с иностранными партнерами и привлечения инвестиций в Украину. Именно через платформу ежегодного технологического саммита UTS первый инновационный парк Украины стремится масштабировать свой опыт и стать точкой входа инвестиций в украинскую экономику. Ведь Восточная Европа — это концентрат перспективных компаний и стартапов, о которых должен узнать мир.

"Мир под постоянным давлением новых вызовов. Инновации и технологии могут помочь справиться с этим. Мы уверены, что талантливые люди и предприниматели, стартапы и технологии из Восточной Европы могут предложить эффективные варианты решений. U Tomorrow Summit соберет в UNIT.City более 1000 участников из Украины, Польши, Германии, Франции, США, Грузии, Болгарии, Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана и других стран, чтобы понять, найти, изучить и оценить эти решения. И построить лучшее будущее вместе!", — подчеркивает Доминик Пиоте, CEO UNIT.City, всемирно известный топ-менеджер.

Среди участников — лучшие эксперты мировых компаний, первые лица государства, которые трансформируют страну, частные инвесторы и международные фонды, стартаперы и разработчики. Для прессы — это возможность узнать о последних технологических разработках в Украине, познакомиться и пообщаться с молодыми и талантливыми стартаперами, а также ведущими на глобальной технологической карте мира экспертами.

UTS будет полезен для предпринимателей и топ-менеджеров, ведь даст возможность найти нового бизнес-партнера, клиента и получить ценные советы для бизнеса в период после пандемии. Стартаперы и авторы идей встретятся здесь с потенциальными инвесторами. Представителей креативных индустрий проект заинтересует дискуссиями о трендах 2022 года. И, конечно же, для СМИ — это хорошая возможность найти героя для своего материала.

Для более чем 1000 участников мероприятия мы подготовили 20 дискуссионных треков, более 100 спикеров, среди которых:

Владислав Чечоткин, Сооснователь Rozetka

Василий Хмельницкий, основатель холдинговой компании UFuture;

Доминик Пиоте, CEO UNIT.City;

Ярослав Ажнюк, соучредитель и CEO компании Petcube;

Яника Мерило, диджитал и IT инноватор, венчурный инвестор;

Рик Расмуссен, научный сотрудник Калифорнийского университета в Беркли;

Илья Лаурс, ведущий идеолог, лектор, основатель венчурного фонда Nextury Ventures.

U Tomorrow Summit — это качественный и взаимополезный нетворкинг, который объединит единомышленников вокруг общей идеи — решать современные проблемы внедряя инновации, эффективно и социально ответственно.

UNIT.City — первый инновационный парк в Украине. Место, где создается экосистема и инфраструктура для развития бизнеса в сфере высоких технологий и креативных индустрий. Объединяет более 200 компаний. Проводит более 400 событий в год.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: UNIT.City, U Tomorrow Summit
Еще по теме
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 