В Киеве состоится международный U Tomorrow Summit

3 и 4 сентября в самом большом инновационном парке Украины и Восточной Европы UNIT.City состоится масштабный международный U Tomorrow Summit. Это ежегодный инновационный саммит, который объединит стартапы, предпринимателей, топ-менеджеров ведущих компаний, креаторов и венчурных инвесторов для того, чтобы раскрыть интеллектуальный потенциал восточноевропейского региона.

U Tomorrow Summit (UTS) – это сотни реальных успешных кейсов, уникальные стартапы, бизнес-тренды и инсайты для активного делового сообщества, которое стремится внедрять современные решения в свое дело и масштабироваться. Участники саммита смогут обменяться опытом и подискутировать с единомышленниками о главных вызовах и перспективах внедрения инновационных решений в бизнес-модели современности.

Организаторы UTS — команда UNIT.City и Киевский международный экономический форум, у которых большой опыт взаимодействия с иностранными партнерами и привлечения инвестиций в Украину. Именно через платформу ежегодного технологического саммита UTS первый инновационный парк Украины стремится масштабировать свой опыт и стать точкой входа инвестиций в украинскую экономику. Ведь Восточная Европа — это концентрат перспективных компаний и стартапов, о которых должен узнать мир.

"Мир под постоянным давлением новых вызовов. Инновации и технологии могут помочь справиться с этим. Мы уверены, что талантливые люди и предприниматели, стартапы и технологии из Восточной Европы могут предложить эффективные варианты решений. U Tomorrow Summit соберет в UNIT.City более 1000 участников из Украины, Польши, Германии, Франции, США, Грузии, Болгарии, Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана и других стран, чтобы понять, найти, изучить и оценить эти решения. И построить лучшее будущее вместе!", — подчеркивает Доминик Пиоте, CEO UNIT.City, всемирно известный топ-менеджер.

Среди участников — лучшие эксперты мировых компаний, первые лица государства, которые трансформируют страну, частные инвесторы и международные фонды, стартаперы и разработчики. Для прессы — это возможность узнать о последних технологических разработках в Украине, познакомиться и пообщаться с молодыми и талантливыми стартаперами, а также ведущими на глобальной технологической карте мира экспертами.

UTS будет полезен для предпринимателей и топ-менеджеров, ведь даст возможность найти нового бизнес-партнера, клиента и получить ценные советы для бизнеса в период после пандемии. Стартаперы и авторы идей встретятся здесь с потенциальными инвесторами. Представителей креативных индустрий проект заинтересует дискуссиями о трендах 2022 года. И, конечно же, для СМИ — это хорошая возможность найти героя для своего материала.

Для более чем 1000 участников мероприятия мы подготовили 20 дискуссионных треков, более 100 спикеров, среди которых:

Владислав Чечоткин, Сооснователь Rozetka

Василий Хмельницкий, основатель холдинговой компании UFuture;

Доминик Пиоте, CEO UNIT.City;

Ярослав Ажнюк, соучредитель и CEO компании Petcube;

Яника Мерило, диджитал и IT инноватор, венчурный инвестор;

Рик Расмуссен, научный сотрудник Калифорнийского университета в Беркли;

Илья Лаурс, ведущий идеолог, лектор, основатель венчурного фонда Nextury Ventures.

U Tomorrow Summit — это качественный и взаимополезный нетворкинг, который объединит единомышленников вокруг общей идеи — решать современные проблемы внедряя инновации, эффективно и социально ответственно.

UNIT.City — первый инновационный парк в Украине. Место, где создается экосистема и инфраструктура для развития бизнеса в сфере высоких технологий и креативных индустрий. Объединяет более 200 компаний. Проводит более 400 событий в год.