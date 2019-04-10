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пресс-релиз
10.04.2019, 12:16

В Киеве состоится SUP DAY FORUM 2019

В Киеве состоится SUP DAY FORUM 2019 - Фото

Темой нынешнего мероприятия будет "Building bridges - партнерство вместо конкуренции".

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18 апреля Союз украинских предпринимателей (СУП) уже в третий раз соберет самых активных предпринимателей страны обсудить наиболее актуальные для украинского бизнеса вопросы.

Пока некоторые страны строят стены и пытаются вести обособленную политику (Brexit, «стена Трампа»), СУП предлагает строить прочные мосты сотрудничества и партнерства, и начинает с украинского бизнеса. Именно поэтому темой нынешнего мероприятия будет "Building bridges - партнерство вместо конкуренции".

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Лучшие предприниматели со всей страны будут обмениваться опытом с такими же предпринимателями. Вместо длинных мотивирующих спичей бизнес-лидеры и трендсеттеры поделятся прикладными инструментами для достижения бизнес-целей.

• Вы перепробовали все, а бизнес не «взлетает»?

• Хотите понять, почему и как лидерам и трендсеттерам удалось?

• Вам не хватает практических инструментов, которые помогут дифференцировать ваш бизнес от других игроков?

• Вы задумываетесь над тем, как выйти на международные рынки?

• Хотите найти единомышленников и партнеров для совместной деятельности, поделиться своим опытом и идеями?

• Хотите получить ценные знания от собственников бизнесов, которые уже построили успешные компании и готовы поделиться эффективными решениями, а также рассказать, как не допускать основных ошибок? 

Тогда вам просто необходимо прийти на SUP DAY FORUM 2019!

Среди спикеров форума:

  • Дмитрий Расновський, General Manager в Glovo Украина
  • Владислав Чечеткин, основатель rozetka.ua
  • Эдуард Ахрамович, основатель Art Nation
  • Владислав Бурда, ReadHead Family Corporation (сеть магазинов «Антошка»)
  • Ростислав Вовк, основатель и СЕО «Кормотех»
  • Константин Ефименко, президент группы компаний Biopharma
  • Вячеслав Климов, президент СУП, совладелец «Новая Почта»
  • Владимир Поперешнюк, совладелец «Новая Почта»
  • Николай Кмить, председатель Наблюдательного совета «Мукка»
  • Николай Каблука, основатель компании Expolight

 

Подробнее о форуме: http://supdayforum.com.ua/

Генеральный партнер: Winner Group Ukraine

Финансовый партнер: UKRSIBBANK

Логистический партнер: Новая Почта

Коммуникационный партнер: EFCOM

Надежный партнер: корпорация «Биосфера»

Интеллектуальный партнер: КМБШ

Медиа-партнеры: Delo.ua, Liga.net, Investory news

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Теги: SUP DAY FORUM 2019
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