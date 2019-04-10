В Киеве состоится SUP DAY FORUM 2019

18 апреля Союз украинских предпринимателей (СУП) уже в третий раз соберет самых активных предпринимателей страны обсудить наиболее актуальные для украинского бизнеса вопросы.
Пока некоторые страны строят стены и пытаются вести обособленную политику (Brexit, «стена Трампа»), СУП предлагает строить прочные мосты сотрудничества и партнерства, и начинает с украинского бизнеса. Именно поэтому темой нынешнего мероприятия будет "Building bridges - партнерство вместо конкуренции".
Лучшие предприниматели со всей страны будут обмениваться опытом с такими же предпринимателями. Вместо длинных мотивирующих спичей бизнес-лидеры и трендсеттеры поделятся прикладными инструментами для достижения бизнес-целей.
• Вы перепробовали все, а бизнес не «взлетает»?
• Хотите понять, почему и как лидерам и трендсеттерам удалось?
• Вам не хватает практических инструментов, которые помогут дифференцировать ваш бизнес от других игроков?
• Вы задумываетесь над тем, как выйти на международные рынки?
• Хотите найти единомышленников и партнеров для совместной деятельности, поделиться своим опытом и идеями?
• Хотите получить ценные знания от собственников бизнесов, которые уже построили успешные компании и готовы поделиться эффективными решениями, а также рассказать, как не допускать основных ошибок?
Тогда вам просто необходимо прийти на SUP DAY FORUM 2019!
Среди спикеров форума:
Подробнее о форуме: http://supdayforum.com.ua/
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