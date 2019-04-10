В Киеве состоится SUP DAY FORUM 2019

18 апреля Союз украинских предпринимателей (СУП) уже в третий раз соберет самых активных предпринимателей страны обсудить наиболее актуальные для украинского бизнеса вопросы.

Пока некоторые страны строят стены и пытаются вести обособленную политику (Brexit, «стена Трампа»), СУП предлагает строить прочные мосты сотрудничества и партнерства, и начинает с украинского бизнеса. Именно поэтому темой нынешнего мероприятия будет "Building bridges - партнерство вместо конкуренции".

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Лучшие предприниматели со всей страны будут обмениваться опытом с такими же предпринимателями. Вместо длинных мотивирующих спичей бизнес-лидеры и трендсеттеры поделятся прикладными инструментами для достижения бизнес-целей.

• Вы перепробовали все, а бизнес не «взлетает»?

• Хотите понять, почему и как лидерам и трендсеттерам удалось?

• Вам не хватает практических инструментов, которые помогут дифференцировать ваш бизнес от других игроков?

• Вы задумываетесь над тем, как выйти на международные рынки?

• Хотите найти единомышленников и партнеров для совместной деятельности, поделиться своим опытом и идеями?

• Хотите получить ценные знания от собственников бизнесов, которые уже построили успешные компании и готовы поделиться эффективными решениями, а также рассказать, как не допускать основных ошибок?

Тогда вам просто необходимо прийти на SUP DAY FORUM 2019!

Среди спикеров форума:

Дмитрий Расновський, General Manager в Glovo Украина

Владислав Чечеткин, основатель rozetka.ua

Эдуард Ахрамович, основатель Art Nation

Владислав Бурда, ReadHead Family Corporation (сеть магазинов «Антошка»)

Ростислав Вовк, основатель и СЕО «Кормотех»

Константин Ефименко, президент группы компаний Biopharma

Вячеслав Климов, президент СУП, совладелец «Новая Почта»

Владимир Поперешнюк, совладелец «Новая Почта»

Николай Кмить, председатель Наблюдательного совета «Мукка»

Николай Каблука, основатель компании Expolight

Подробнее о форуме: http://supdayforum.com.ua/

Генеральный партнер: Winner Group Ukraine

Финансовый партнер: UKRSIBBANK

Логистический партнер: Новая Почта

Коммуникационный партнер: EFCOM

Надежный партнер: корпорация «Биосфера»

Интеллектуальный партнер: КМБШ

Медиа-партнеры: Delo.ua, Liga.net, Investory news