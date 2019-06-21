Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
21.06.2019, 12:49

В Киеве состоялась премьера фильма «Донбасс. Возрождение»

В Киеве состоялась премьера фильма «Донбасс. Возрождение» - Фото

Фильм снят при поддержке и инициативе общественной организации «RE: Старт»

Вчера в столичном кинотеатре «Жовтень» состоялся показ полнометражного документального фильма «Донбасс. Восстановление».

Фильм снят при поддержке и инициативе общественной организации «RE: Старт» (https://re-start.org.ua/ ), целью которой является популяризация в Украине принципов устойчивого развития. Участники организации уверены: без промышленного и человеческого потенциала Донбасса невозможно полноценное экономическое возрождение Украины. Поэтому открыто обсуждать сценарии его существования в составе единого государства нужно уже сегодня.

«Чтобы вернуться в Украину физически, наши граждане с временно оккупированных территорий должны интегрироваться сюда ментально. А для этого мы вместе должны чётко представлять наше совместное будущее. Не на уровне лозунгов, а в виде конкретных дорожных карт, расчётов, сценариев. Сегодня многим Донбасс кажется некоей «чёрной дырой», особенно - в плане экономического потенциала. Кроме очевидной политической недальновидности, авторы подобных высказываний «вычеркивают» из экономики порядка 20% ВВП. Именно столько потеряла Украина в результате оккупации Крыма и части восточных областей», - считает продюсер фильма, соосновательница общественной платформы «RE: Старт» Оксана Чепижко.

Авторы фильма впервые с 2014 года попытались дать ответы на непростые вопросы - каким будет будущее Донбасса после деоккупации?; как «вернуть» жителей региона в Украину не только физически, но и «ментально»?; какая модель развития может обеспечить Донбасса стабильный рост?; что делать с устаревшей промышленностью и экологическими проблемы?

«В этом году в Украине поменялась власть. Некоторые положительные сигналы относительно будущего реинтеграции Донбасса от нового президента мы уже получили. Однако не стоит рассчитывать, что высшее руководство страны «вдруг» решит все проблемы, причём - решит без нашего участия. Одна из основных задач гражданского общества - формировать повестку дня для власти и оказывать посильное давление с целью её реализации. Именно поэтому я считаю, что документальный фильм «Донбасс. Возрождение» можно будет назвать успешным в том случае, если ему удастся привлечь внимание к теме экономического и гуманитарного восстановления временно оккупированных территорий», - подчеркнула соосновательница общественной платформы «RE: Старт» Екатерина Назимко во вступительном слове перед презентацией фильма.

Первая часть:

Вторая часть:

Фильм доступен для просмотра в открытом доступе в YouTube: - Часть 1 (https://youtu.be/mKWRWZ9R3B8) и Часть 2 (https://youtu.be/DlNSYIGhAtI).

Отправить:
Распечатать:
Теги: Донбасс, документальный фильм, Re: Старт
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 