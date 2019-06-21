В Киеве состоялась премьера фильма «Донбасс. Возрождение»

Вчера в столичном кинотеатре «Жовтень» состоялся показ полнометражного документального фильма «Донбасс. Восстановление».

Фильм снят при поддержке и инициативе общественной организации «RE: Старт» (https://re-start.org.ua/ ), целью которой является популяризация в Украине принципов устойчивого развития. Участники организации уверены: без промышленного и человеческого потенциала Донбасса невозможно полноценное экономическое возрождение Украины. Поэтому открыто обсуждать сценарии его существования в составе единого государства нужно уже сегодня.

«Чтобы вернуться в Украину физически, наши граждане с временно оккупированных территорий должны интегрироваться сюда ментально. А для этого мы вместе должны чётко представлять наше совместное будущее. Не на уровне лозунгов, а в виде конкретных дорожных карт, расчётов, сценариев. Сегодня многим Донбасс кажется некоей «чёрной дырой», особенно - в плане экономического потенциала. Кроме очевидной политической недальновидности, авторы подобных высказываний «вычеркивают» из экономики порядка 20% ВВП. Именно столько потеряла Украина в результате оккупации Крыма и части восточных областей», - считает продюсер фильма, соосновательница общественной платформы «RE: Старт» Оксана Чепижко.

Авторы фильма впервые с 2014 года попытались дать ответы на непростые вопросы - каким будет будущее Донбасса после деоккупации?; как «вернуть» жителей региона в Украину не только физически, но и «ментально»?; какая модель развития может обеспечить Донбасса стабильный рост?; что делать с устаревшей промышленностью и экологическими проблемы?

«В этом году в Украине поменялась власть. Некоторые положительные сигналы относительно будущего реинтеграции Донбасса от нового президента мы уже получили. Однако не стоит рассчитывать, что высшее руководство страны «вдруг» решит все проблемы, причём - решит без нашего участия. Одна из основных задач гражданского общества - формировать повестку дня для власти и оказывать посильное давление с целью её реализации. Именно поэтому я считаю, что документальный фильм «Донбасс. Возрождение» можно будет назвать успешным в том случае, если ему удастся привлечь внимание к теме экономического и гуманитарного восстановления временно оккупированных территорий», - подчеркнула соосновательница общественной платформы «RE: Старт» Екатерина Назимко во вступительном слове перед презентацией фильма.

Первая часть:

Вторая часть:

Фильм доступен для просмотра в открытом доступе в YouTube: - Часть 1 (https://youtu.be/mKWRWZ9R3B8) и Часть 2 (https://youtu.be/DlNSYIGhAtI).