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30.11.2021, 12:02

В Киеве состоялся форум "Наука-бизнес-образование: стратегическое партнерство"

Цей матеріал також доступний українською
В Киеве состоялся форум "Наука-бизнес-образование: стратегическое партнерство" - Фото

24 ноября 2021 г. в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана прошел IX Международный бизнес-форум "Наука-бизнес-образование: стратегическое партнерство", уже традиционно ставший платформой для интересных дискуссий, новых идей и проектов.

В ходе панельной дискуссии "Гармонизация профессиональных и образовательных стандартов при подготовке специалистов" обсуждались вопросы роли и ценности профессиональных стандартов для бизнеса и университетов, возможностей и рисков разработки образовательных программ на основе только профессиональных стандартов. Участники поделились успешными практиками формирования образовательных программ в партнерстве с профессиональными сообществами и опытом аккредитации образовательных программ в профессиональных ассоциациях.

Участники панельной дискуссии "Профориентация и карьерное консультирование: партнерство образования и бизнеса" узнали о мировом опыте и направлениях государственной поддержки карьерного консультирования и профориентационных проектов. Участники также увидели результаты практического сотрудничества бизнеса, государства и образования – цифровую платформу Aremа, предназначенную для автоматизации процессов поиска работы и подбора профессии по соответствующим характеристикам человека.

На панельной дискуссии "Модели коллаборации в предпринимательском образовании" обсуждались форматы обучения предпринимательству в высших учебных заведениях и приоритетные направления усовершенствования профессиональной подготовки с привлечением представителей бизнеса. Участники очертили перспективы создания в Киеве единой экосистемы для поддержки предпринимателей-инноваторов, проведения хакатонов, развития start-up школ, бизнес-акселераторов, бизнес-инкубаторов и современных инновационных хабов.

Во время панельной дискуссии "Криптовалютная индустрия: где взять кадры?" обсуждались вопросы профессиональных и образовательных стандартов на рынке криптовалют, компетенций, которыми должны владеть специалисты, а также необходимость разработки адаптивных образовательных программ в соответствии с потребностями рынка. В связи с планами по вводу центральными банками цифровых валют специалисты и эксперты акцентировали внимание на необходимости обеспечения финансовой грамотности среди населения относительно использования таких денег.

Центральные вопросы панельной дискуссии "Финансовое образование для устойчивого развития" – что такое финансы устойчивого развития и какими должны быть специалисты по фандрейзингу в сфере зеленой экономики. Участники узнали о европейском опыте финансирования проектов из возобновляемых источников энергии и наметили перспективы его имплементации в Украине. Оживленную дискуссию вызвал вопрос обновления образовательных компонентов с учетом современных тенденций в сфере зеленой экономики и финансов.

Во время панельной дискуссии "Work&Education: в поисках баланса" участники обсудили вопрос о важности начала карьеры со студенческих лет. Представители бизнеса поделились практикой разработки требований к кандидатам, насколько важно образование, дополнительные компетенции и soft skills для профессионального и карьерного роста. Участники дискуссии, среди которых – значительное количество студентов, получили советы, как найти работу, общаться с работодателем и совмещать обучение и работу по специальности.

Все панельные дискуссии уже доступны для просмотра на ресурсах университета.

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Теги: Киевский национальний экономический университет имени Вадима Гетьмана
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