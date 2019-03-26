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26.03.2019, 14:55

В Киеве выступит международный эксперт Ракеш Вора

В Киеве выступит международный эксперт Ракеш Вора - Фото

Работы Ракеша Воры сыграли решающую роль в разработке теории игр, аукционов и ценообразования

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26 марта в Киевской Школе Экономики состоится лекция профессора Ракеша Воры, посвященная теме формирования прозрачных рынков для доступа к ограниченным ресурсам. Цель мероприятия - объяснить, какими современными инструментами можно создавать рынки и закладывать механику их функционирования.

Лекция эксперта мирового уровня в вопросах формирования рынков наверняка будет полезна деловым людям, интересующимся возможностями, которые открывает дизайн рынков для использования в бизнесе и разработки государственных решений.

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Работы  Ракеша Воры сыграли решающую роль в разработке теории игр, аукционов и ценообразования - например, аукционов ключевых слов, имеющих важное значение для поисковых систем в Интернете - и охватывает такие области, как исследование операций, рыночные системы и оптимальные механизмы ценообразования.

Также в ходе мероприятия состоится презентация исследования Киевской школы экономики, в котором оценивается эффективность гибридного голландского аукциона, используемого в своей деятельности Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Рабочий язык лекции - английский. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке: https://www.facebook.com/events/785987888450939/

Кроме того, организаторы мероприятия приглашают воспользоваться дополнительными возможностями для улучшения своих знаний экономической теории и посетить:

Однодневный семинар по дизайну аукционов Ракеша Воры и Тимофея Милованова, который состоится на следующий день после мероприятия, 27 марта.

Онлайн-курс по дизайну аукционов, который проводят Ракеш Вора, Тимофей Милованов и Андрей Запечельнюк.

Ракеш Вора - профессор Университета им. Джорджа Вайса и Лидии Браво-Вайс, профессор экономики, а также со-директор Центра исследований сетей и данных Уоррена в Университете Пенсильвании. Ракеш Вохра работает на стыке экономики, системотехники, информатики и бизнес-технологий.

 

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Теги: Ракеш Вора
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