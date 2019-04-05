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05.04.2019, 10:29

В Киеве выступят мировые эксперты по закупкам и Supply Chain

В Киеве выступят мировые эксперты по закупкам и Supply Chain - Фото

Мероприятие соберет более 300 специалистов сферы закупок и смежных отраслей

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5 и 6 июня 2019 года в Киеве состоится Международная конференция по закупкам и цепочке поставок. Организатор – компания IPSM (International Procurement and Supply Management).

Докладчиками выступят 11 экспертов-практиков из 7 стран мира, среди которых Великобритания, ОАЭ, Швейцария, Нидерланды, Азербайджан.

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Мероприятие соберет более 300 специалистов сферы закупок и смежных отраслей – руководителей и специалистов отделов закупок, СЕО, коммерческих директоров, директоров по производству и логистике, менеджеров профильных направлений.

Марина Трепова, CEO компании IPSM: Наша главная задача – создать площадку для эффективной коммуникации между ведущими украинскими и международными специалистами сферы закупок и цепочек поставок. Мы хотим популяризировать передовые решения в этих областях, повысить значимость функции закупок и цепочки поставок внутри компании, продемонстрировать успешные кейсы компаний из абсолютно разных стран.

В программе конференции: сессия докладов, панельная дискуссия, четыре потоковых воркшопа и бизнес-симулятор для практической отработки навыков.

Виктория Кравченко, директор по маркетингу IPSM: Мы приготовили для гостей виртуальный бизнес-симулятор, где команда из 4х человек (директора по продажам, цепочке поставок, закупкам и производству) должна вывести свою компанию из крутого пике и повысить прибыльность, принимая управленческие решения по своим направлениям. В конце мы узнаем, кто же успешные управленцы.

Стоимость билетов для «ранних пташек»:

1 день – 7 600 грн.

2 дня – 13 600 грн.

Возможность заказать билеты по цене для ранних пташек действует до 15 апреля 2019 года.

Генеральный партнер мероприятия: ТМ «Рудь»

Партнеры мероприятия: ТМ Richard, ТМ Coffesso, Ageless SAP-Business Solutions, TNT, Лига финансовых директоров Украины, Бизнес-школа «КРОК», Киевская школа логистики, House of Knowledge, CIPS, Zakupki.Prom.Ua, Youcontrol, журналы «Новое время» и Strategic Business Review, порталы Liga.net, Logist.FM, Логистика в Украине и Центр транспортных стратегий.

 

Больше информации на сайте: https://www.ip-sm.com/ipsm-conference2019

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