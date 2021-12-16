UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
16.12.2021, 16:14

В клинике MedicoMente рассказали, как помочь наркозависимым

Цей матеріал також доступний українською
В клинике MedicoMente рассказали, как помочь наркозависимым - Фото

Обнаруженная у близкого человека наркотическая зависимость всегда становится большой проблемой и болью для друзей и родственников. По информации Всемирной организации здравоохранения, зависимость – это не только увлечение наркотическими веществами, но и алкоголизм, игромания. Каждое направление имеет психологическую, биологическую и социально-духовную природу. В лечении важно суметь исправить проблему во всех трех направлениях, чтобы добиться по-настоящему эффективного результата, и сделать это поможет наркологическая клиника (Киев).

Что лечит нарколог?

При употреблении наркотиков ухудшения проявляются не только в физическом состоянии человека. Заболевание сопровождается интеллектуальной и моральной деградацией, изменением сознания, нередко приводит к летальным исходам.

Своевременно избавиться от проблем и оказать эффективную помощь больному можно при поддержке опытных специалистов. Как государственные, так и частные лечебные учреждения наркологического характера работают со следующими видами зависимости, как:

    • все стадии алкоголизма;

    • зависимость от наркотиков тяжелого типа;

    • пристрастие к курению;

    • зависимость от употребления лекарственных препаратов;

    • компьютерная зависимость и "синдром игрока", сопровождаемый увлечением азартными играми.

В клинике MedicoMente рассказали, как помочь наркозависимым

Преимущества современного лечения в клинике "МедикоМенте" в Киеве

Находясь в поиске качественной помощи при наркозависимости, рекомендуем обратить внимание на клинику "МедикоМенте" в Киеве. Современный медицинский центр оказывает широкий спектр услуг, направленных на комплексное лечение наркотической зависимости с соблюдением анонимности и индивидуального подхода. Все детали лечения можно узнать на официальной странице клиники: https://medicomente.com/chastnaya-narkologicheskaya-klinika-medikomente-kiev-ukraina/.

Однако кратко выделим ключевые преимущества обращения в "МедикоМенте":

    • комфортные стационарные условия для пациентов;

    • использование в лечении специализированных медицинских препаратов, одобренных МОЗ Украины;

    • использование высокоточного оборудования при диагностике заболевания;

    • оперативность лечения, вежливое клиентоориентированное обращение с пациентом.

В реабилитации наркозависимых пациентов принимают участие профессионалы широкого спектра: наркологи, психотерапевты. Уникальность "MedicoMente" состоит в наличии собственных методик лечения, лицензированных и подтвердивших на практике свою высокую эффективность.

Клиника гарантирует индивидуальный терапевтический подход к каждому, исходя из особенностей протекания зависимости. Последовательные этапы лечения – мотивация к терапии, выведение токсических веществ, психологическая проработка, аверсивная терапия и лечение универсальными методами – позволяют оперативно добиться хорошего безвозвратного лечения зависимости.

Обращайтесь в клинику "МедикоМенте" в Киеве при первых проявлениях проблемы, доверяя здоровье близкого человека профессионалам!

 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: Medicomente
Еще по теме
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 