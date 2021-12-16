В клинике MedicoMente рассказали, как помочь наркозависимым

Обнаруженная у близкого человека наркотическая зависимость всегда становится большой проблемой и болью для друзей и родственников. По информации Всемирной организации здравоохранения, зависимость – это не только увлечение наркотическими веществами, но и алкоголизм, игромания. Каждое направление имеет психологическую, биологическую и социально-духовную природу. В лечении важно суметь исправить проблему во всех трех направлениях, чтобы добиться по-настоящему эффективного результата, и сделать это поможет наркологическая клиника (Киев).

Что лечит нарколог?

При употреблении наркотиков ухудшения проявляются не только в физическом состоянии человека. Заболевание сопровождается интеллектуальной и моральной деградацией, изменением сознания, нередко приводит к летальным исходам.

Своевременно избавиться от проблем и оказать эффективную помощь больному можно при поддержке опытных специалистов. Как государственные, так и частные лечебные учреждения наркологического характера работают со следующими видами зависимости, как:

• все стадии алкоголизма;

• зависимость от наркотиков тяжелого типа;

• пристрастие к курению;

• зависимость от употребления лекарственных препаратов;

• компьютерная зависимость и "синдром игрока", сопровождаемый увлечением азартными играми.

Преимущества современного лечения в клинике "МедикоМенте" в Киеве

Находясь в поиске качественной помощи при наркозависимости, рекомендуем обратить внимание на клинику "МедикоМенте" в Киеве. Современный медицинский центр оказывает широкий спектр услуг, направленных на комплексное лечение наркотической зависимости с соблюдением анонимности и индивидуального подхода. Все детали лечения можно узнать на официальной странице клиники: https://medicomente.com/chastnaya-narkologicheskaya-klinika-medikomente-kiev-ukraina/.

Однако кратко выделим ключевые преимущества обращения в "МедикоМенте":

• комфортные стационарные условия для пациентов;

• использование в лечении специализированных медицинских препаратов, одобренных МОЗ Украины;

• использование высокоточного оборудования при диагностике заболевания;

• оперативность лечения, вежливое клиентоориентированное обращение с пациентом.

В реабилитации наркозависимых пациентов принимают участие профессионалы широкого спектра: наркологи, психотерапевты. Уникальность "MedicoMente" состоит в наличии собственных методик лечения, лицензированных и подтвердивших на практике свою высокую эффективность.

Клиника гарантирует индивидуальный терапевтический подход к каждому, исходя из особенностей протекания зависимости. Последовательные этапы лечения – мотивация к терапии, выведение токсических веществ, психологическая проработка, аверсивная терапия и лечение универсальными методами – позволяют оперативно добиться хорошего безвозвратного лечения зависимости.

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