В столице пройдет главное медийное событие KYIV MEDIA WEEK 2019

Продолжается регистрация на IX международный форум KYIV MEDIA WEEK – главное медийное событие года, которое состоится 16-19 сентября 2019 года в Киеве. Форум посвящен современным технологиям и трендам, реализации креативных подходов и внедрению новых эффективных бизнес-моделей в области теле- и кинопроизводства. Программа KMW охватывает все сферы современного медиабизнеса и состоит из ряда мероприятий, различных по тематике и наполнению, которые будут интересны не только профессионалам медиарынка, но и представителям сопутствующих отраслей. В рамках форума состоится ряд профильных тематических ивентов, связанных с отечественным кино- и телепроизводством, перспективами его развития и дистрибуции на международных рынках в контексте тренда последних лет – всемирного успеха локального неанглоязычного контента. Впервые на форуме планируется обсудить темы искусственного интеллекта (Artificial Intelligence) и машинного обучения (Machine Learning). Кроме этого, предусмотрены ивенты, посвященные использованию блокчейн-технологий в сфере производства и дистрибуции аудиовизуального продукта.

Эд Уоллер (Ed Waller) – шеф-редактор международного медиапартнера KMW – С21 Media подготовит презентацию «Международная контент-индустрия: тренды, вызовы и возможности». В рамках секции «Технологии» состоится эксклюзивный ивент, посвященный теме блокчейна и перспективам применения этой технологии в сфере медиа, который проведет Мануэль Бадель (Manuel Badel) – консультант и спикер, основатель компании Badel Media.

Соучредитель швейцарской компании The WIT Вирджиния Муслер (Virginia Mouseler), готовит для гостей медиафорума две эксклюзивные презентации о глобальных трендах потребления контента и мировых сериальных трендах.

Кроме этого, участников медиафорума ждут две специальные секции от Дэвида Чиарамеллы (David Ciaramella), менеджера по коммуникациям британской медиаконсалтинговой компании K7 Media. В первой презентации и скрининге «Эволюция стримингових сервисов: что дальше?» речь пойдет о перспективах развития стримингових сервисов, а вторая будет посвящена теме детского контента – «Новые и лучшие шоу для детей».

Еще один постоянный партнер медиафорума – компания CEETV проведет панельную дискуссию «Рецепты успеха сериальных хитов из Центральной и Восточной Европы». К участию в ней приглашены представители самых хайповых и перспективных проектов этого жанра нашего региона.

В партнерстве с международным дистрибьютором Small World IFT (США) и крупнейшим международным рынком аудиовизуального контента MIPCOM (Франция) во второй день KMW состоится финал пятого международного конкурса идей SMALL WORLD. BIG IDEAS. Победитель получит уникальные возможности для профессионального развития на международном уровне, а его формат – путевку в мир и шанс покорить зрителей всех континентов. Заявки на участие принимаются до 16 августа включительно.

KYIV MEDIA WEEK 2019 состоится 16-19 сентября 2019 года в Hyatt Regency Kyiv (Киев, Украина). Ознакомиться с программой форума можно на нашем сайте, а отслеживать свежие новости и быть в курсе всех событий KMW – на странице форума в Facebook.

Организатор международного форума KYIV MEDIA WEEK – медиаконсалтинговая компания Media Resources Management.