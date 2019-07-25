Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
25.07.2019, 17:03

В столице пройдет главное медийное событие KYIV MEDIA WEEK 2019

В столице пройдет главное медийное событие KYIV MEDIA WEEK 2019 - Фото

Программа KMW охватывает все сферы современного медиабизнеса и состоит из ряда мероприятий, различных по тематике и наполнению

Продолжается регистрация на IX международный форум KYIV MEDIA WEEK – главное медийное событие года, которое состоится 16-19 сентября 2019 года в Киеве. Форум посвящен современным технологиям и трендам, реализации креативных подходов и внедрению новых эффективных бизнес-моделей в области теле- и кинопроизводства. Программа KMW охватывает все сферы современного медиабизнеса и состоит из ряда мероприятий, различных по тематике и наполнению, которые будут интересны не только профессионалам медиарынка, но и представителям сопутствующих отраслей. В рамках форума состоится ряд профильных тематических ивентов, связанных с отечественным кино- и телепроизводством, перспективами его развития и дистрибуции на международных рынках в контексте тренда последних лет – всемирного успеха локального неанглоязычного контента. Впервые на форуме планируется обсудить темы искусственного интеллекта (Artificial Intelligence) и машинного обучения (Machine Learning). Кроме этого, предусмотрены ивенты, посвященные использованию блокчейн-технологий в сфере производства и дистрибуции аудиовизуального продукта. 

Эд Уоллер (Ed Waller) – шеф-редактор международного медиапартнера KMW – С21 Media подготовит презентацию «Международная контент-индустрия: тренды, вызовы и возможности». В рамках секции «Технологии» состоится эксклюзивный ивент, посвященный теме блокчейна и перспективам применения этой технологии в сфере медиа, который проведет Мануэль Бадель (Manuel Badel) – консультант и спикер, основатель компании Badel Media.

Соучредитель швейцарской компании The WIT Вирджиния Муслер (Virginia Mouseler), готовит для гостей медиафорума две эксклюзивные презентации о глобальных трендах потребления контента и мировых сериальных трендах.

Кроме этого, участников медиафорума ждут две специальные секции от Дэвида Чиарамеллы (David Ciaramella), менеджера по коммуникациям британской медиаконсалтинговой компании  K7 Media. В первой презентации и скрининге «Эволюция стримингових сервисов: что дальше?» речь пойдет о перспективах развития стримингових сервисов, а вторая будет посвящена теме детского контента – «Новые и лучшие шоу для детей».

Еще один постоянный партнер медиафорума – компания CEETV  проведет панельную дискуссию «Рецепты успеха сериальных хитов из Центральной и Восточной Европы». К участию в ней приглашены представители самых хайповых и перспективных проектов этого жанра нашего региона. 

В партнерстве с международным дистрибьютором Small World IFT (США) и крупнейшим международным рынком аудиовизуального контента MIPCOM (Франция) во второй день KMW состоится финал пятого международного конкурса идей SMALL WORLD. BIG IDEAS. Победитель получит уникальные возможности для профессионального развития на международном уровне, а его формат – путевку в мир и шанс покорить зрителей всех континентов. Заявки на участие принимаются до 16 августа включительно.

KYIV MEDIA WEEK 2019 состоится 16-19 сентября 2019 года в Hyatt Regency Kyiv (Киев, Украина). Ознакомиться с программой форума можно на нашем сайте, а отслеживать свежие новости и быть в курсе всех событий KMW – на странице форума в Facebook.

Организатор международного форума KYIV MEDIA WEEK – медиаконсалтинговая компания Media Resources Management.

Отправить:
Распечатать:
Теги: KYIV MEDIA WEEK
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 