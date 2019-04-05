В Украине будет создан Союз потребителей финансовых услуг

Cпоживачі фінансових послуг під час прес-конференції 4 квітня обговорили тему: «Як повернути 200 мільярдів. Підписання декларації щодо заснування спілки Всеукраїнський рух споживачів фінансових послуг».

У заході взяли участь фундатори Всеукраїнського інноваційного руху юристів V.I.R.U. Ганна Тимошенко, Наталія Ковалко та керівники громадських організацій вкладників шести банків, які зазнали значних фінансових втрат під час ліквідації фінансових установ, що була ініційована Національним Банком України.

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На прес-конференції представники учасників банківської системи України, вкладників та кредиторів неплатоспроможних банків проголосили про намір заснування Громадської спілки «Всеукраїнський рух споживачів фінансових послуг».

Основними напрямами діяльності Спілки задекларовано розширення участі громадськості у формуванні фінансового сектору, захист прав споживачів фінансових та банківських послуг у судах, взаємодія з правоохоронними органами України, привернення уваги суспільства до проблеми захисту прав споживачів фінансових послуг, створення системи on-line для підвищення рівня фінансової грамотності населення , тощо.

Учасники прес-конференції звернулись до кандидатів на пост президента України, до політиків - фаворитів парламентських перегонів з пропозицією щодо укладання меморандуму про взаєморозуміння з вкладниками неплатоспроможних банків та з проханням взяти під особистий контроль проблему захисту прав та законних інтересів вкладників і кредиторів неплатоспроможних банків.

Аналізуючи стан банківської системи, спікери наголошували на тому, що «одним із головних факторів у доведенні банків до неплатоспроможності є абсолютно неефективні дії регулятора банківських відносин – Національного банку України».

Фундатор Всеукраїнського інноваційного руху юристів V.I.R.U. Ганна Тимошенко у своєму виступі говорила про протиправну діяльність Національного Банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в частині дискредитації повноважень, що визнано судами вищих інстанцій України.

«Вкладники неплатоспроможних банків, як фізичні, так і юридичні особи втратили свої кошти, головним чином, з причин невиконання Національним банком України своїх функцій, невірно використовуючи методи банківського надзору. На даний момент своїм головним завданням вбачаємо напрацювання таких правових механізмів, які б дозволили повернути кошти вкладникам та відновити довіру до банківської системи України», - зауважила Ганна Тимошенко.

Про недосконалість законодавства, про неспроможність системи гарантування вкладів фізичних осіб захистити інтереси вкладників та відсутність юридичної можливості відшкодування коштів розповіла співзасновник Громадської організації V.I.R.U Наталія Ковалко. На її думку, у відносинах «вкладник - банк», які склались внаслідок ліквідації фінансової установи, гостро постає питання конституційного права власності, коли громадяни фактично позбавлені можливості розпоряджатися власними коштами.

«Через призму адвокатської діяльності ми намагаємось відстояти законні права громадян, намагаємось захистити ошуканих вкладників фінансових установ. Головним чином, наша громадська організація займається адвокацією, внесенням змін до законодавства України, оскільки законодавство в системі захисту і гарантування вкладів фізичних осіб, і сам статус Фонду в нашій країні є таким, що вже апріорі порушує наші права», - підкреслила у своїй промові Наталія Ковалко.

Вона також наголосила, що «через призму співпраці з міжнародними організаціями, в рамках міжнародних програм «Верховенство права» ГО V.I.R.U намагається підштовхнути Конституційний суд, аби він розглянув конституційне подання» щодо Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», який на сьогоднішній день є таким, що суперечить чинному законодавству.

Джерело : https://viru.com.ua/ua/post-reliz/