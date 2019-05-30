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30.05.2019, 09:00

В Украине cостоится вручение премии Business Speaker Awards 2019

В Украине cостоится вручение премии Business Speaker Awards 2019 - Фото

До оглашения результатов осталось меньше месяца. Не упустите шанс выбрать лучших, среди равных!

Настало время серьезно подойти к бизнес-образованию. Специально для этого медиахолдинг Proman Ukraine учредил премию Business Speaker Awards 2019. Мы наградим самого вдохновляющего, профессионального и эффективного бизнес-тренера, коуча, ментора, блогера и организатора ивентов. Победителей в 10 номинациях определит онлайн-голосование, которое уже идет на портале. До оглашения результатов осталось меньше месяца. Не упустите шанс выбрать лучших, среди равных! Переходите по ссылке и голосуйте!

Мы уверены, что аудитория стала требовательнее к бизнес-ивентам и соответственно тренерам. Люди хотят обучаться у лучших и не готовы тратить время на второсортную информацию. Все стремятся получить максимум прикладных знаний за минимум времени. Спикер должен вызывать доверие, не бояться сложных вопросов и чувствовать аудиторию. При этом желательно, чтобы сам зал был комфортным, кейтеринг ненавязчивым, а нетворкинг - продуктивным. 

Среди номинантов Business Speaker Awards 2019 уже заявлены: Евгений Черняк, Дмитрий Дубилет, Артур Мхитарян, Владимир Кличко и другие мотивирующие личности.

“Мы ответственно подходим к выбору номинантов нашей премии и самой процедуре определения победителей», – рассказал генеральный директор медиа-холдинга Proman Ukraine Святослав Суходольский. – Именно поэтому процедура номинирования состоит из нескольких этапов. Шорт-листы номинантов были предварительно составлены редакцией по результатам опроса представителей деловой среды. 23 мая стартовало онлайн-голосование за номинантов, которое продлится до 23 июня включительно. Прозрачность голосования гарантирует независимая аудиторская компания “Бентамс аудит”( https://bentams.co.ua.)»

Голосование проходит в 10 номинациях:

  1. «Лучший из лучших» – лучший международный спикер, выступавший в Украине.
  2. «Лучший YouTube-канал для предпринимателей» – лучший YouTube-блогер.
  3. «Лучший бизнесмен-блогер» – украинские бизнесмены, делящиеся самым полезным контентом.
  4. «Играющий тренер» – спикеры, являющиеся успешными бизнесменами.
  5. «Лучший бизнес-ивент» - мероприятие, которое запомнилось и понравилось.
  6. «Лучший организатор бизнес-ивентов». - команда, которая держит планку качества и организовывает мероприятия на высоком уровне
  7.  «Самый вдохновляющий оратор» - человек, после выступления которого, вырастают крылья, хочется ставить и достигать целей.
  8. «Лучший коуч для малого и среднего бизнеса» - бизнесмен, который ведет за собой и становится наставником для других предпринимателей.
  9. «Лучшее бизнес-сообщество» – лучшее комьюнити, где можно делиться опытом и найти своего ментора.
  10. «Бизнес-спикер» - лучший бизнес-спикер, по мнению интернет-аудитории Украины.

«Как говорил Софокл: «Много говорить и много сказать — не одно и то же». Сказать так, чтобы у людей загорелись глаза, красиво подать им необходимую, а самое главное, практическую информацию – это настоящий талант спикера и харизматичной личности, готовой вдохновлять аудиторию и делиться своими знаниями, которые слушатели в дальнейшем смогут применять на практике. Именно таких персон мы постарались найти и наградить их премией Business Speaker Awards 2019», — рассказал издатель PROMAN Ukraine Иван Данкович.

Выбирайте лучших среди равных!

Медиахолдинг Proman Ukraine – украинская компания, в которую входят несколько информационных проектов, главные из которых: мужской глянцевый журнал премиум-класса PROMAN Ukraine, онлайн-проект proman.com.ua и PROMAN Production.

Спонсоры:

Спонсор номинации “Лучший из лучших. Powered by DIEVO” — коммуникационное агентство DIEVO (входит в состав холдинга Nostra Communications Group)

Партнеры:

Генеральный медиа-партнер – LIGA.net, PR-партнер - Kira Skrypnyk, радио-партнер - “Голос Столицы”

Подробная информация о событии: Busines Speaker Awards 2019 (https://proman.com.ua/business-speaker-awards?utm_source=liga&utm_medium=cpc&utm_campaign=liga_anons_29.05)

По вопросам сотрудничества обращайтесь к нашему marketing communication manager

Никите Фелику n.felik@proman.com.ua.: +380 67 238-63-48.

 

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Теги: Business Speaker Awards 2019
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