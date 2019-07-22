В Украине открылся первый аграрный интернет-магазин LNZ web

Компания LNZ Group выходит на сельскохозяйственный рынок интернет торговли с первым в Украине аграрным интернет-магазином LNZ web основанным на базе мощностей и ресурсов «LNZ-MARKET».

Цель создания платформы - предоставить возможность средним и малым фермерам покупки средств защиты растений, посевного материала, удобрений от всемирно признанных брендов за такой же ценой, как для больших агрохолдингов, но без посредников.

LNZ web - это первый официальный агро-дистрибьютор в Украине выросший из классической офлайн торговли, который предоставляет своим клиентам возможность покупки оригинальных товаров через интернет за справедливыми ценам. Цель компании состоит не только в том, чтобы продать нужный товар, но и в том, чтобы учить фермеров, делать их образованнее. Поэтому на сайте публикуются уникальные статьи написанные опытными представителями отдела агро-консультаций, а так же доступен детальный почасовой прогноз погоды на 7 дней с рекомендациями по времени посева и обработки. Обновляются закупочные цены на элеваторах LNZ Group, а также курсы валют и цены на топливо.

Помимо этого, в будущем мы планируем добавить на сайт агро-калькулятор, который поможет фермеру рассчитать прибыль, агро-новости с разных ресурсов, бесплатное мобильное приложение, которое будет доступно каждому, не зависимо, является он клиентом LNZ или нет, и предназначено для удобного управления полями и хозяйствами.

Мы хотим дать возможность малым фермерам, с общей площадью земли 10 га, получать такой же сервис как и большие фермеры. Мы предоставляем фермерам квалифицированный и качественный сервис любым удобным для него способом коммуникации: через звонок в колл центр, чат, форму обратной связи на сайте, социальные сети, телеграм, вайбер. В случае, если клиенту потребуется еще какой-то дополнительный способ связи, мы готовы им воспользоваться.

В случае возникновения срочной необходимости в каком-то продукте, например, инсектициде, у малых фермеров часто возникают сложности с наличием препарата у субдистрибьютора, его доставкой, завышенной ценой. Интернет торговля позволяет дать фермерам возможность покупки малого количества продукции, покупка 1 мешка, 1 канистры теперь не составит труда. Если офлайн дистрибьютор отказывается везти одну канистру, то в интернет магазине, её можно с легкостью заказать и забрать в ближайшем отделении Новой Почты. С помощью нашего сайта фермер сразу может понять:

Есть продукт в наличии или нет. Для этого достаточно, в несколько кликов, открыть каталог и проверить наличие товара;

Реальную стоимость. Несмотря на то, в каких отношениях фермер с оффлайн дистрибьютором или какой спрос на препарат в этот момент на рынке. На сайте всегда будет самая низкая и комфортная цена.

Срок в течении которого заказанный продукт будет на руках и использован в поле. Заказывая через сайт, можно быть уверенным, что доставка будет осуществлена в течение 1-2 дней, а не когда оффлайн дистрибьютору будет удобно к фермеру приехать.

Создание ресурса LNZ web является важным шагом для увеличения уровня образованности фермеров, доступности качественной продукции, развития аграрного рынка страны в целом. Наступит время, когда весь Украинский аграрный рынок полностью придет к диверсифицированному общению с клиентами: покупка онлайн, онлайн консультация с агрономом, живое онлайн общение.