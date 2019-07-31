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31.07.2019, 12:01

В Украине состоится первая Израильская инновационная неделя

В Украине состоится первая Израильская инновационная неделя - Фото

Лидеры tech-индустрии Израиля посетят Киев в конце октября

Израильская инновационная неделя в Украине (Israeli Innovation Week in Ukraine, IIWU) соберет более 600 топ-менеджеров, ИТ-предпринимателей, представителей государств, стартапов, инвесторов и бизнес-ангелов. Это будет первая неделя деловых событий в Украине, посвященная израильско-украинским технологиям и инновациям. IIWU пройдет с 29 по 31 октября 2019 года.

По словам сооснователя проекта и управляющего партнера UNIT.City Дмитрия Еремина, ключевые цели серии мероприятий — это презентация украинской стартап-экосистемы израильским партнерам, популяризация технологических продуктов и услуг из обеих стран, а также начало дальнейшего двустороннего сотрудничества с потенциальными клиентами, и содействие стратегическому сотрудничеству между правительствами и бизнесом.

Программа мероприятия будет состоять из докладов и панельных дискуссий, нетворкинга, выставочных зон, B2B-встреч и tech-тура по Киеву. Изюминкой недели станет масштабная технологическая конференция Ukrainian Israeli Innovation Summit (UIIS), которая состоится в инновационном парке UNIT.City. На сегодня свое участие подтвердили драйверы израильского технологического сектора Дов Моран, мультимиллионер, изобретатель USB-флешки, Джон Медвед, основатель крупнейшей в мире краудфандинговой платформы для инвесторов (только за один день проведения своего мероприятия в феврале этого года привлек $1 млрд на проекты фонда) и Йосси Варди, один из первых инвесторов ICQ, мультимиллионер и почетный крестный отец израильской стартап-экосистемы.

«Мы очень рады, что прошлогодний Украино-Израильский Саммит приносит свои результаты: все больше израильских компаний включают Украину в свою бизнес-повестку, ключевые игроки технологической экосистемы Израиля снова приезжают в Украину, а само мероприятие превращается в полноценную платформу для налаживания бизнес-партнерств между нашими странами», — говорит Алена Новгородская, СЕО и основатель Global Israeli Initiative, основатель и продюсер Израильской недели инноваций.

Мероприятия организуют Global Israeli Initiative и UNIT.City при поддержке Посольства Израиля в Украине и Посольства Украины в Государстве Израиль.

Детали и билеты: https://uiisummit.com/

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Теги: Israeli Innovation Week in Ukraine, IIWU
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