В Украине стартовала международная образовательная программа "Семена для будущего – 2020"

19 октября 2020 года начался образовательный глобальный проект Huawei "Семена для будущего — 2020" (Seeds for the Future — 2020) для студентов и выпускников высших учебных заведений 2020 года. В этом году из-за пандемии COVID-19 мероприятие будет проходить онлайн и продлится до 23 октября.

Тематика программы 2020 года — интеллектуальные технологии, тенденции в сферах облачных вычислений и искусственного интеллекта, основы электронной коммерции, цифровой экономики и т.д.

Во время торжественной церемонии открытия с приветственным словом к слушателям обратились ректоры и проректоры ведущих университетов Украины — Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана, Национального авиационного университета, Национального технического университета "КПИ имени Игоря Сикорского", генеральный директор Хуавей Украина Ма Ци. Приглашенными спикерами выступили студенты прошлых лет, которые рассказали о своем опыте участия в программе, собственных карьерных достижениях после ее окончания, перспективах работы в сфере информационно-коммуникационных технологий.

"Проект "Семена для будущего" реализуется в Украине с 2016 года. В 2020-м человечество столкнулось с глобальным кризисом в сфере здравоохранения. Поскольку пандемия вызывает глубокие изменения во всех аспектах жизни, цифровые технологии и ИКТ играют решающую роль, позволяя организациям реагировать на вызовы. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы студенты были ознакомлены с новейшими открытиями и актуальной информацией, ведь такие знания будут помогать участвовать в решении глобальных проблем с помощью инновационного подхода", — отметил в своей речи Ма Ци, директор Хуавей Украина.

В этом году в проекте "Семена для будущего" принимают участие 50 украинских студентов ИКТ- и STEM-специальностей из 23 университетов.

С приветственным словом ко всем присутствующим обратился Петр Бех, проректор по научно-педагогической работе (международные связи) КНУ имени Тараса Шевченко, отметив: "Наш университет уже несколько лет участвует в этой программе. Мы рады сотрудничеству с Хуавей Украина, которое длится с 2012 года, и надеемся, что в этом году наши студенты также получат необходимые знания и новые возможности, которые помогут им расширить свои компетенции".

Дмитрий Лукьяненко, ректор Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана отметил: "На наших глазах за 5-10 лет происходит беспрецедентная цифровая трансформация практически всех бизнесов, государственных регуляторов, институтов и общества в целом. Очень хочется, чтобы именно университеты были драйверами этих процессов, ведь главным трендом на рынке интеллектуального труда является хорошее владение представителей почти любой профессии диджитал-навыками. К тому же пандемия стала драйвером ускорения процесса цифровизации в образовании, то есть оно уже не будет таким, каким было до этого. Поэтому нам нужно совместными усилиями формировать цифровое общество в Украине и мире".

"НАУ уже давно сотрудничает с одной из наиболее инновационных телекоммуникационных компаний мира — Huawei. Наши студенты неоднократно становились победителями отборочных этапов программы "Семена для будущего" и имели возможность посетить китайскую штаб-квартиру компании. Этот проект дает студентам возможность учиться у лучших международных практиков и налаживать связи с тысячами единомышленников по всему миру. Летом этого года НАУ присоединился к инициативе Хуавей Украина по созданию Академии информационно-коммуникативных технологий, став авторизованным партнером компании по этому направлению", — сказал в своем обращении Владимир Исаенко, ректор Национального авиационного университета.

"Хуавей Украина объединяет усилия всех заинтересованных сторон в процессе широкой цифровой информации, исследования ее перспектив и развития талантов. Программа "Семена для будущего" как инновационный образовательный проект дает возможность выпускникам и студентам узнать об отраслевых тенденциях, возможностях сетевых технологий и непосредственно пообщаться с ведущими экспертами в сфере информационно-коммуникационных технологий", — говорит Наталья Семинская, проректор по учебно-воспитательной работе Национального технического университета "КПИ имени Сикорского".

Во время программы ее участники смогут познакомиться между собой, пообщаться с экспертами отрасли о новых технологиях. После экзаменов лучшие студенты получат призы и возможность стажировки в Хуавей Украина с перспективой дальнейшего трудоустройства.

На глобальном уровне компания Huawei реализует проект Seeds for the Future с 2008 года. Сейчас в нем уже приняли участие более 3 600 студентов из 108 стран. Это инновационно-образовательный проект, благодаря которому лучшие студенты университетов мира получают возможность узнать больше о сфере ИКТ, тенденциях рынка, особенностях технологий 4G и 5G, интернете вещей, облачных решениях, искусственном интеллекте непосредственно от экспертов отрасли.

Узнайте больше на сайте: https://www.huawei.com/ua/.