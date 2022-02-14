В Украине заработала платформа Инвестмания: основные преимущества

Здесь в онлайн режиме бизнес может привлекать инвестиции, а частные инвесторы получать пассивный доход от 14 до 24%.

Продукт реализован компанией Babitskyi Investment Management, более 10 лет работающей в сфере кредитования и инвестирования. С компанией сотрудничают несколько сотен инвесторов на выгодных для украинского рынка условиях. А с запуском платформы "Инвестмания" это сотрудничество выходит на новый уровень, так как теперь у инвесторов появляется возможность выбирать проекты, в которые они хотят вложить деньги, а у бизнеса – возможность привлекать деньги на развитие.

Преимущества

На платформе размещаются инвестиционные сделки, которые были проверены по финансовым показателям, отчетности, активам и любым обязательствам. Лишь после положительного вывода аналитиков и службы безопасности они становятся доступны для инвесторов.

На странице со сделками у инвестора всегда под рукой подробная информация о проекте: описание бизнес-модели, доходность, периодичность выплаты процентов, варианты юридического оформления. То есть все, что нужно для принятия взвешенного решения.

Войдя в сделку, можно контролировать свой вклад через личный кабинет, где указаны даты начала и завершения договора, процентная ставка, показан график начисления и выплат процентов. Вся информация обновляется в режиме онлайн. И есть депозитный калькулятор для расчетов заработка.

Кроме этого в личном кабинете есть раздел с обучающими материалами по инвестированию и их список постоянно растет.

Во что можно вкладывать

Основной целью при отборе проектов являются действующие бизнесы, у которых понятная модель работы: с рынком, клиентурой и есть хороший потенциал для роста.

Это кредитование, автоломбарды, лизинг авто, жилая и коммерческая недвижимость, а также некоторые другие направления.

По всем сделкам оказывается помощь в их заключении и предоставляется юридическое сопровождение.

Пользуясь платформой "Инвестмания", у клиента есть полный контроль над процессом инвестирования online, и на связи всегда доступен закрепленный за ним менеджер.

Как присоединиться

Доступ к платформе со сделками с доходностью 14-24% годовых предоставляется за 14 долларов до конца 2022 года.

Поскольку главная цель "Инвестимании" — облегчить процесс инвестирования, сделать его простым, понятным и доступным для всех желающих.

Для кого это будет выгодно?

При нынешнем темпе инфляции 10% в гривне и 8% в долларе — для всех, у кого есть сбережения. В противном случае накопленные деньги стремительно теряют свою покупательную способность, вместо того, чтобы приносить прибыль.

При инвестировании важнейшим этапом является отбор и проверка проекта. Будь это недвижимость, акции, криптовалюты, доли в действующем бизнесе или что-то еще. Для этого нужна экспертность в вопросе и опыт. Именно это и предоставляет для своих клиентов платформа "Инвестмания", остается лишь выбрать подходящий проект, срок и доходность.

Можно ли доверять?

У управляющей инвестиционной компании Babitskyi Investment Management есть лицензия НБУ, вся деятельность подлежит строгой отчетности. Кроме этого компания ведет активную публичную деятельность. В 2019 году была отмечена наградой лучшего инвестиционного проекта по версии "Народного признания". Выступила основателем Первого Всеукраинского Института Совместного Инвестирования. А также организовала крупнейшее в Украине живое мероприятие по инвестированию — Big Invest Summit 2021.

Вот почему мы считаем, что инвестировать через платформу "Инвестмания" – надежно.