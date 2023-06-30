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30.06.2023, 16:15

Vidverto, польская Adtech-компания с украинскими корнями, успешно расширяется

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Vidverto, польская Adtech-компания с украинскими корнями, успешно расширяется на пять новых рынков — LATAM, MENA, Индия, Вьетнам и Тайвань.

Открытие локальных офисов и привлечение местных бизнес-девелоперов позволит компании предложить издателям решения, которые будут эффективными для конкретного региона. Украинская команда активно участвовала в процессах масштабирования и теперь курирует эти рынки.

"Наша цель состоит в глобализации деятельности компании. К концу 2023 года планируем, что украинская команда расширит деятельность на новые регионы, приумножая достигнутый успех." — Артем Овсяниченко, CEO Vidverto.

Первым этапом стало открытие офиса в Аргентине.

"LATAM присуща высокая конкуренция среди локальных и глобальных компаний. Чтобы получить преимущество, необходимы уникальные решения для привлечения целевой аудитории.

В Латинской Америке издатели особенно требовательны к контенту, который соответствует их менталитету. Некоторые видеоматериалы, разработанные для европейских веб-сайтов, могут быть неэффективными из-за разницы в восприятии и культурных особенностей." — Анастасия Неникова, руководитель отдела видеорекламы Vidverto.

С целью успешного ведения деятельности в LATAM, Vidverto назначил Фелипе Оцубо руководителем офиса. Фелипе — опытный медиабайер, который разделяет ценности компании и хорошо знаком с особенностями местного рынка.

Компания также активно укрепляет присутствие в MENA, сотрудничая с локальным менеджером, который понимает тонкости арабского языка и особенности региона.

С целью развития стратегических партнерств, Vidverto привлекло бизнес-разработчиков в Индии, что открывает новые возможности для ведения переговоров с влиятельными веб-сайтами и сетями.

Во Вьетнаме Vidverto проводит вебинары для издателей, что улучшает понимание рекламных форматов и Adtech-продуктов компании. Также важным рынком является Тайвань, где сотрудничество с локальной командой дает возможность для достижения широкого охвата веб-сайтов.

Несмотря на сложности, Vidverto продолжает активно развиваться и привлекать местных экспертов для лучшего понимания потребностей и особенностей разных регионов.

О Vidverto:

Vidverto, польская компания, основанная в 2014 году, специализируется на трансформации трафика вебсайтов в прибыль с помощью высокоэффективной технологии подбора видеорекламы и доставки видеоконтента в плеер, сертифицированной Google. Компания сотрудничает с 1000+ издателями и является официальным MCM партнером Google.

Для дополнительной информации о Vidverto, посетите веб-сайт: https://vidverto.io/.

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