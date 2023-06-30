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30.06.2023, 16:15

Vidverto, польська Adtech компанія з українським корінням, масштабується

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Vidverto, польська Adtech компанія з українським корінням, масштабується за рік на 5 нових ринків — LATAM, MENA, Індія, В’єтнам і Тайвань

Відкриття офісів на місцях та залучення локальних бізнес-девелоперів дозволить компанії запропонувати видавцям рішення, які будуть ефективними для конкретного регіону. Українська команда активно брала участь у процесах масштабування і зараз курирує ці ринки.

"Наша мета полягає в масштабуванні діяльності Vidverto на глобальні ринки. До кінця 2023 року плануємо, що українська команда розширить діяльність до нових регіонів, примножуючи досягнутий успіх." — Артем Овсяниченко, СЕО Vidverto.

Першим етапом стало відкриття офісу в Аргентині.

"LATAM характеризується конкуренцією серед місцевих і глобальних компаній. Щоб вирізнятися, необхідно пропонувати унікальні рішення, які вразять цільову аудиторію.

У Латинській Америці видавці особливо вимогливі до контенту, який відповідає їхньому менталітету. Деякі відеоматеріали, розроблені для європейських вебсайтів, можуть бути неефективними через різницю в сприйнятті та культурні особливості." — Анастасія Ненікова, керівник відділу відеореклами Vidverto.

З метою успішного ведення діяльності в LATAM, Vidverto призначив Феліпе Оцубо керівником офісу. Феліпе — досвідчений медіабаєр, що поділяє цінності Vidverto та знається на особливостях ринку. 

Компанія також активно зміцнює свою присутність у MENA (Середній Схід та Північна Африка), співпрацюючи з локальним менеджером, який розуміє тонкощі арабської мови та розуміє особливості цього регіону.

З метою розвитку стратегічних партнерств були укладені угоди з лід-генератором та головним директором з корпоративного розвитку в Індії, що відкриває нові можливості для ведення переговорів з впливовими вебсайтами та мережами. 

У В'єтнамі Vidverto проводить вебінари для видавців задля кращого розуміння рекламних форматів та Adtech-продуктів компанії. Також важливим ринком є Тайвань, де співпраця з місцевою командою дає можливість для досягнення широкого охоплення вебсайтів.

Попри складнощі, Vidverto продовжує активно розширювати діяльність та залучати місцевих експертів для кращого розуміння потреб та особливостей різних регіонів. 

Про Vidverto:

Vidverto, польська компанія, заснована у 2014 році, спеціалізується на трансформації трафіку вебсайтів в прибуток за допомогою високоефективної технології підбору відеореклами та доставки відеоконтенту у плеєр, сертифікованої Google. Компанія співпрацює з 1000+ видавцями і є офіційним MCM партнером Google. 

Для додаткової інформації про Vidverto, відвідайте вебсайт: https://vidverto.io/ 

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