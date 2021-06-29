Виды укладки ламината

Ламинат имеет много преимуществ, как напольное покрытие. У ламинированного пола есть множество вариаций по декорам, размерам доски и структурам. Но есть еще один способ выделить свой интерьер. С ламинатом можно разнообразить внешний вид пола благодаря нестандартным вариантам укладки.

Диагональная укладка

Диагональная укладка ламината немного сложнее обычной и требует больше времени, точного расчета, а также большего расхода материала. Однако правильно выполненная диагональная укладка имеет неоспоримые достоинства:

Визуальное увеличение пространства. Особенно это актуально для малогабаритных комнат или узких помещений.

Делает менее заметной фаску в ламинате

Позволяет не разделять помещения порожком при укладке одним полотном большого объема

Асимметрия стен. Прямая укладка будет подчеркивать отсутствие в комнате точной геометрии, даже выпячивать ее, а диагональная – сделает практически незаметной.

Диагональный способ применяется в комнатах, где окно смещено к одной из стен.

Такой способ делает акцент и подчеркивает красоту напольного покрытия

Укладка елочкой

Укладка напольных покрытий елкой один из самых древних способов. Различают два типа: французская елочка (Fishbone, Chevron) и классическая (Herringbone). Классическую елку еще называют английской или венгерской. Укладка елкой хорошо сочетается с разными дизайнами и делает интерьер более богатым. Оба варианта возможно реализовать с помощью ламината.

Комбинация разной ширины

Сочетание ламелей разной ширины на одной площади это не новый способ разнообразить внешний вид интерьера. В паркетной доске производители предлагают несколько вариаций ширины и иногда даже разную длину одного цвета. Таким образом получается уникальный и более натуральный внешний вид. Микс ширин отлично подходит для помещений разной площади и делает акцент на напольном покрытии.

В ламинате часть производителей также имеют вариации одного цвета в разной ширине. Как и в случае с елкой, есть 2 исполнения: отдельные коллекции с разной шириной и рисунок в одной пачке.

Нестандартные фигуры: ромбы, лесенка, квадраты

Но это не все возможные варианты укладки. Производители ламината позволяют создавать и очень необычные фигуры на полу. Их реализация возможна в дорогом штучном паркете и со сложной работой. Поэтому ламинат отличная альтернатива.

Сочетание нескольких видов укладки