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29.06.2021, 11:50

Виды укладки ламината

Цей матеріал також доступний українською
Виды укладки ламината - Фото

С ламинатом можно разнообразить внешний вид пола благодаря нестандартным вариантам укладки

Ламинат имеет много преимуществ, как напольное покрытие. У ламинированного пола есть множество вариаций по декорам, размерам доски и структурам. Но есть еще один способ выделить свой интерьер. С ламинатом можно разнообразить внешний вид пола благодаря нестандартным вариантам укладки.

Диагональная укладка

Диагональная укладка ламината немного сложнее обычной и требует больше времени, точного расчета, а также большего расхода материала. Однако правильно выполненная диагональная укладка имеет неоспоримые достоинства:

  • Визуальное увеличение пространства. Особенно это актуально для малогабаритных комнат или узких помещений.
  • Делает менее заметной фаску в ламинате
  • Позволяет не разделять помещения порожком при укладке одним полотном большого объема
  • Асимметрия стен. Прямая укладка будет подчеркивать отсутствие в комнате точной геометрии, даже выпячивать ее, а диагональная – сделает практически незаметной.
  • Диагональный способ применяется в комнатах, где окно смещено к одной из стен.
  • Такой способ делает акцент и подчеркивает красоту напольного покрытия

Укладка елочкой

 Укладка напольных покрытий елкой один из самых древних способов. Различают два типа: французская елочка (Fishbone, Chevron) и классическая (Herringbone). Классическую елку еще называют английской или венгерской. Укладка елкой хорошо сочетается с разными дизайнами и делает интерьер более богатым. Оба варианта возможно реализовать с помощью ламината.

Комбинация разной ширины

 Сочетание ламелей разной ширины на одной площади это не новый способ разнообразить внешний вид интерьера. В паркетной доске производители предлагают несколько вариаций ширины и иногда даже разную длину одного цвета. Таким образом получается уникальный и более натуральный внешний вид. Микс ширин отлично подходит для помещений разной площади и делает акцент на напольном покрытии.

 В ламинате часть производителей также имеют вариации одного цвета в разной ширине. Как и в случае с елкой, есть 2 исполнения: отдельные коллекции с разной шириной и рисунок в одной пачке.

Нестандартные фигуры: ромбы, лесенка, квадраты

 Но это не все возможные варианты укладки. Производители ламината позволяют создавать и очень необычные фигуры на полу. Их реализация возможна в дорогом штучном паркете и со сложной работой. Поэтому ламинат отличная альтернатива.

Сочетание нескольких видов укладки

 Если вам нужны еще идеи, то можно сочетать разные виды укладки. К примеру, сделать диагональную укладку классической елки. Либо визуально разбить помещение большой кухни-гостиной используя разные размеры доски в зонах кухни и гостиной. Используя порожек, можно совмещать между собой любые виды укладки. Выбрать подходящий ламинат вы можете в салонах напольных покрытий ВиоПол.

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Теги: ламинат
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