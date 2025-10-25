Украинец в NASA: перед атакой на стратавиацю РФ была попытка получить фото со спутника
Во время подготовки к операции по поражению стратегических самолетов Ту-22М3 в российском тылу была попытка получить спутниковые снимки от украинца, который работает в американском агентстве NASA. Об этом говорится в книге "2024 километра" об одной из самых дерзких операций Главного управления разведки в августе 2023 года, отрывки из которой публикует LIGA.net.
В книге приводится такой диалог:
"- Эх, нам бы сейчас посмотреть свежие спутниковые снимки нашего будущего района выполнения задания, – размечтался Макгрегор.
- О, слушай, есть идея! У нас есть знакомые, у которых есть контакты человека, работающего в NASA!
- Ты серьезно сейчас?!! – удивляясь, переспрашивает Макгрегор.
- Да! Это украинец, который работает там. Надо попробовать.
- Я в шоке, откуда у тебя все эти знакомые?"
Магрегор – полковник Олег Бабий, глава диверсионной группы ГУР.
30 августа, во время возвращения с этого задания, защитники попали в засаду – прикрывая отход побратимов, Бабий получил смертельное ранение и погиб.
И хотя, конечно, никто не передал спутниковые снимки из NASA, но сам эффект звонка в американское ведомство "был впечатляющим", говорится в книге.
"Это придавало большую уверенность, что при необходимости разведчики раздобудут все необходимое группе, чтобы преодолеть любые препятствия", – добавляют по тексту.
