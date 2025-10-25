Украинец в NASA: перед атакой на стратавиацю РФ была попытка получить фото со спутника

Хотя разведчики ГУР и не получили спутниковых снимков от американского ведомства, но эффект звонка "был впечатляющим"

Иллюстративное фото: ТУ-22М3

Во время подготовки к операции по поражению стратегических самолетов Ту-22М3 в российском тылу была попытка получить спутниковые снимки от украинца, который работает в американском агентстве NASA. Об этом говорится в книге "2024 километра" об одной из самых дерзких операций Главного управления разведки в августе 2023 года, отрывки из которой публикует LIGA.net.

В книге приводится такой диалог:

"- Эх, нам бы сейчас посмотреть свежие спутниковые снимки нашего будущего района выполнения задания, – размечтался Макгрегор.

- О, слушай, есть идея! У нас есть знакомые, у которых есть контакты человека, работающего в NASA!

- Ты серьезно сейчас?!! – удивляясь, переспрашивает Макгрегор.

- Да! Это украинец, который работает там. Надо попробовать.

- Я в шоке, откуда у тебя все эти знакомые?"

СПРАВКА. Магрегор – полковник Олег Бабий, глава диверсионной группы ГУР. 30 августа, во время возвращения с этого задания, защитники попали в засаду – прикрывая отход побратимов, Бабий получил смертельное ранение и погиб.

И хотя, конечно, никто не передал спутниковые снимки из NASA, но сам эффект звонка в американское ведомство "был впечатляющим", говорится в книге.

"Это придавало большую уверенность, что при необходимости разведчики раздобудут все необходимое группе, чтобы преодолеть любые препятствия", – добавляют по тексту.