Вывели из строя три Ту-22М3. Группа ГУР прошла 600 км по территории РФ — детали операции

Группа Олега Бабия прошла более 600 километров по территории России, чтобы вывести из строя бомбардировщики оккупантов

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 (Фото: ресурс оккупантов)

В августе 2023 года диверсионная группа Главного управления разведки под командованием полковника Олега Бабия прошла пешком более 600 километров по территории России и вывела из строя три дальних бомбардировщика Ту-22М3. Детали операции опубликовала пресс-служба ГУР.

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Бабий был разведчиком и воевал с россиянами с первых дней большой войны — он организовывал и участвовал в операциях на оккупированных территориях и в России.

На его счету девять успешных боевых выходов в тыл врага, 12 мероприятий по организации движения сопротивления. Он помог обнаружить до 70 важных стратегических объектов РФ — это командные пункты, военная техника, инженерно-фортификационное оборудование.

Олег Бабий (Фото: ГУР)

Последним заданием Бабия стало уничтожение и выведение из строя трех бомбардировщиков Ту-22М3, в августе 2023 года он с группой прошел пешком более 600 км по территории РФ, чтобы поразить дальнюю авиацию захватчиков.

Разведчикам удалось уничтожить один Ту-22М3 и вывести из строя еще два, однако во время возвращения в Украину группа попала в засаду, прикрывая отход сослуживцев 30 августа Бабий получил смертельное ранение и погиб.

За подвиг офицеру было присвоено звание Героя Украины посмертно.

СПРАВКА Дальние бомбардировщики Ту-22М3 переносят ракеты Х-22 — это советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и групповых целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части.



Во время большой войны стала орудием многочисленных преступлений, совершенных Россией, в частности ракетных ударов по торговому центру в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и жилому дому в Днепре. Боевая часть ракеты — 950 кг, а отклонение от цели — от 600 м и выше. Сбивать Х-22, вероятно, способны только ЗРК Patriot и ЗРК SAMP/T. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 переносят ракеты Х-22 — это советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и групповых целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части.Во время большой войны стала орудием многочисленных преступлений, совершенных Россией, в частности ракетных ударов по торговому центру в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и жилому дому в Днепре. Боевая часть ракеты — 950 кг, а отклонение от цели — от 600 м и выше. Сбивать Х-22, вероятно, способны только ЗРК Patriot и ЗРК SAMP/T.

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