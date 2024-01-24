Вывели из строя три Ту-22М3. Группа ГУР прошла 600 км по территории РФ — детали операции
В августе 2023 года диверсионная группа Главного управления разведки под командованием полковника Олега Бабия прошла пешком более 600 километров по территории России и вывела из строя три дальних бомбардировщика Ту-22М3. Детали операции опубликовала пресс-служба ГУР.
Бабий был разведчиком и воевал с россиянами с первых дней большой войны — он организовывал и участвовал в операциях на оккупированных территориях и в России.
На его счету девять успешных боевых выходов в тыл врага, 12 мероприятий по организации движения сопротивления. Он помог обнаружить до 70 важных стратегических объектов РФ — это командные пункты, военная техника, инженерно-фортификационное оборудование.
Последним заданием Бабия стало уничтожение и выведение из строя трех бомбардировщиков Ту-22М3, в августе 2023 года он с группой прошел пешком более 600 км по территории РФ, чтобы поразить дальнюю авиацию захватчиков.
Разведчикам удалось уничтожить один Ту-22М3 и вывести из строя еще два, однако во время возвращения в Украину группа попала в засаду, прикрывая отход сослуживцев 30 августа Бабий получил смертельное ранение и погиб.
За подвиг офицеру было присвоено звание Героя Украины посмертно.
Во время большой войны стала орудием многочисленных преступлений, совершенных Россией, в частности ракетных ударов по торговому центру в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и жилому дому в Днепре. Боевая часть ракеты — 950 кг, а отклонение от цели — от 600 м и выше. Сбивать Х-22, вероятно, способны только ЗРК Patriot и ЗРК SAMP/T.
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