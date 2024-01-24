Вивели з ладу три Ту-22М3. Група ГУР пройшла 600 км по території Росії — деталі операції

Група Олега Бабія пройшла понад 600 кілометрів по території Росії, щоб вивести з ладу бомбардувальники окупантів

Далекий бомбардувальник Ту-22М3 (Фото: ресурс окупантів)

У серпні 2023 року диверсійна група Головного управління розвідки під командуванням полковника Олега Бабія пройшла пішки понад 600 кілометрів територією Росії й вивела з ладу три дальні бомбардувальники Ту-22М3. Деталі операції опублікувала пресслужба ГУР.

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Бабій був розвідником і воював з росіянами з перших днів великої війни — він організовував та брав участь в операціях на окупованих територіях та в Росії.

На його рахунку дев'ять успішних бойових виходів у тил ворога, 12 заходів щодо організації руху опору. Він допоміг виявити до 70 важливих стратегічних об'єктів РФ — командні пункти, військова техніка, інженерно-фортифікаційне обладнання.

Олег Бабій (Фото: ГУР)

Останнім завданням Бабія стало знищення та виведення з ладу трьох бомбардувальників Ту-22М3, у серпні 2023 року він із групою пройшов пішки понад 600 км територією РФ, щоб вразити дальню авіацію загарбників.

Розвідникам вдалося знищити один Ту-22М3 та вивести з ладу ще два, проте під час повернення в Україну група потрапила в засідку, прикриваючи відхід побратимів по службі 30 серпня Бабій отримав смертельне поранення і загинув.

За подвиг офіцеру було надано звання Героя України посмертно.

ДОВІДКА Далекі бомбардувальники Ту-22М3 переносять ракети Х-22 – це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) та групових цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини.



Під час великої війни стала знаряддям численних злочинів, скоєних Росією, зокрема ракетних ударів по торговому центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та житловому будинку в Дніпрі. Бойова частина ракети – 950 кг, а відхилення від цілі – від 600 м і вище. Збивати Х-22, мабуть, здатні лише ЗРК Patriot і ЗРК SAMP/T. Далекі бомбардувальники Ту-22М3 переносять ракети Х-22 – це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) та групових цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини.Під час великої війни стала знаряддям численних злочинів, скоєних Росією, зокрема ракетних ударів по торговому центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та житловому будинку в Дніпрі. Бойова частина ракети – 950 кг, а відхилення від цілі – від 600 м і вище. Збивати Х-22, мабуть, здатні лише ЗРК Patriot і ЗРК SAMP/T.

19 серпня 2023 року диверсанти в Росії атакували військовий аеродром під Новгородом.

У військовій розвідці натякали, що, можливо, те, що вдарило по летовищу з Ту-22М3 під Новгородом, — це безпілотник "Морок", який є одним із найперспективніших проєктів дронів-камікадзе української розробки.

Спалений Ту-22М3 та переміщення інших літаків – супутникові знімки з аеродрому "Сольци".

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