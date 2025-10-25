Дзвінок українцю в NASA: до операції зі знищення авіації РФ була спроба отримати супутникові знімки
Під час підготовки до операції з ураження стратегічних літаків Ту-22М3 у російському тилу була спроба отримати супутникові знімки від українця, який працює в американській агенції NASA. Про це йдеться у книзі "2024 кілометри" про одну з найзухваліших операцій Головного управління розвідки у серпні 2023 року, уривки з якої публікує LIGA.net.
У книзі наводиться такий діалог:
"- Ех, нам би зараз подивитися свіжі супутникові знімки нашого майбутнього району виконання завдання, – розмріявся Макгрегор.
- О, слухай, є ідея! Маємо знайомих, в яких є контакти людини, що працює в NASA!
- Ти серйозно зараз?! – дивуючись, перепитує Макгрегор.
- Так! Це українець, який працює там. Треба спробувати.
- Я в шоці, звідки в тебе всі ті знайомі?"
30 серпня під час повернення з цього завдання захисники потрапили в засідку – прикриваючи відхід побратимів, Бабій отримав смертельне поранення і загинув.
І хоча, звичайно, ніхто не передав супутникові знімки з NASA, сам ефект дзвінка до американського відомства "був вражаючим", йдеться у книзі.
"Це надавало великої впевненості, що за потреби розвідники роздобудуть все необхідне групі, щоб подолати будь-які перешкоди", – додають за текстом.
- Про те, як за одну ніч група ГУР знищила три російські бомбардувальники на аеродромі "Сольци" в Новгородській області, й те, як готувалась операція, – читайте у тексті LIGA.net.
Коментарі (0)