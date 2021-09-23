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23.09.2021, 12:00

VII Киевский международный экономический форум пройдет 7-8 октября в столице Украины

Цей матеріал також доступний українською
VII Киевский международный экономический форум пройдет 7-8 октября в столице Украины - Фото

7 и 8 октября в столице Украины пройдет Киевский международный экономический форум (КМЭФ), который уже седьмой год собирает вместе известных мировых экономистов, влиятельных бизнесменов, представителей украинского истеблишмента и авторитетных экономических экспертов.

Главный вопрос форума в 2021 году — мир в эпоху радикальных изменений. Пандемия COVID-19 показала, как хрупко наше представление о реальности вокруг. Традиционные отрасли экономики оказались под серьезным ударом, тогда как все большее значение приобретают технологии. Лучшие мировые эксперты, аналитики, предприниматели и топ-менеджмент предложат свою экспертизу для поиска ответов на важнейшие вопросы развития мировой экономики. 

Почему стоит посетить КМЭФ 2021?

КМЭФ это главная платформа для представителей бизнеса, экономистов, ученых и инвесторов, в рамках которой обсуждаются глобальные тренды, формируется вектор развития на 2021 год, устанавливаются новые бизнес-контакты и укрепляются партнерские отношения.

Впервые в Украине, партнером нынешнего Форума выступит одна из лучших международных образовательных площадок для профессиональных дискуссий об экономике Economist Impact. Платформа выступит организатором двух панельных дискуссий "Роль развивающихся рынков в глобальном экономическом восстановлении" и  "Welcome to the Health-care Revolution". 

В ходе традиционного нетворкинга, лучшие мировые эксперты, инвесторы и предприниматели смогут поделиться своими инсайтами и ответить на вопросы, благодаря чему Вы сможете не только представить Ваши идеи, но и построить полноценную стратегию развития бизнеса. 

Своим видением будущего мировой экономики поделятся более 130 спикеров из ведущих международных организаций и частных компаний, в частности WTO, ЕБРР, OECD, Римского клуба, Всемирного экономического форума, McKinsey & Company, Mastercard и других.

Важнейшие тенденции развития рынков, вопросы лидерства в новой экономике, а также реальные примеры трансформации мировой экономической системы не останутся без внимания спикеров Форума. Участники панельных дискуссий также расскажут о последних технологических достижениях в развитии медицины, значение которой невероятно возросло в условиях мировой пандемии.

Команда КМЭФ стремится сделать Украину новой точкой притяжения европейских и мировых инвестиций благодаря развитию современных производств. Мы помогаем наладить контакты с крупнейшими иностранными инвесторами, готовыми предоставить опыт, знание и капитал для развития лучших проектов.

Неизменным стратегическим партнером Форума является холдинговая компания UFuture, которая объединяет компании и социальные проекты Василия Хмельницкого.

Инициатор форума Василий Хмельницкий прокомментировал идею создания и проведения Форума: "Мы живем в век глобальных и очень быстрых изменений. Они вдохновляют и волнуют одновременно. Украина стоит перед выбором: держаться за хрупкую стабильность или смело двигаться в инновационном направлении. Именно сегодня мы можем сделать квантовый скачок в развитии — для этого нам нужны знания, сотрудничество и решительные действия. Я вижу успех нашего общего будущего в синергии модернизированного государственного сектора, энергии предпринимателей и таланте ученых. Мы должны объединиться ради глобальных целей, которые стоят перед человечеством. Время двигаться вперед, трансформировать бизнес и экономику в соответствии с требованиями современности. Ведь КМЕФ проводится, чтобы мы почувствовали тенденции будущего и стали теми, кто воплощает их в жизнь".

Киевский международный экономический форум — уникальная площадка для обмена мнениями и экспертизы для экономического развития Украины и мира. Форум собирает около 130 спикеров и докладчиков для решения ключевых задач развития бизнеса с акцентом на адаптивность и инновации.

Билеты и подробная информация о Форуме доступны по ссылке: https://forumkyiv.org/ru/forum/2021/terms

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Теги: Киевский международный экономический форум
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