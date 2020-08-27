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27.08.2020, 12:00

Военная, тактическая обувь. Где купить военные ботинки

Военная, тактическая обувь. Где купить военные ботинки - Фото

Перед тем как купить спецобувь, необходимо ответственно подойти к выбору нужной модели, учитывая ряд важных факторов

Во время проведения полевых учений или каких-либо боевых заданий армиями всех стран используется специализированная амуниция. Неотъемлемым ее атрибутом является тактическая обувь, которая создана для обеспечения максимальной мобильности и комфорта, предотвращения всевозможных травм и растяжений, а также для сохранения тепла и сухости ног при любых погодных условиях. Чтобы все эти функции действительно выполнялись, перед тем как купить спецобувь, необходимо ответственно подойти к выбору нужной модели, учитывая ряд важных факторов. 

Различные виды современной тактической обуви

Чтобы точно не ошибиться с выбором и купить ботинки, которые идеально вам подойдут, для начала необходимо разобраться в их ассортименте, предлагаемом на рынке. 

В первую очередь нужно определиться, для какого сезона требуются берцы. В зависимости от этого можно встретить такие разновидности:

  • Тактическая обувь летняя, которая характеризуется максимальной облегченностью и проветриваемостью. Легкость материала, а также наличие на внутренних поверхностях пропитки с активными ионами серебра во избежание появления запаха — вот основные факторы, на которые нужно обратить внимание, прежде чем купить берцы. Летний вариант в большинстве случаев имеет каркасные элементы, изготовленные из замши или нубука, а для всего остального может использоваться прочная и дышащая кордура.
  • Зимние ботинки, купить которые можно в холодное время года либо для использования во влажной среде, отличаются наличием водоотталкивающей мембраны и утеплителей, не позволяющих ногам замерзнуть даже в лютый мороз. Именно поэтому зимние экземпляры считаются наиболее технологичными, так как при их изготовлении применяются новейшие разработки военной инженерии снаряжения. 

Помимо сезонности, необходимо также учитывать и некоторые другие требования, которым должны соответствовать действительно качественные армейские ботинки. Обратить внимание нужно на такие их особенности, как высокопрочная подошва и развитый протектор, что защитит от травм и скольжения, наличие защитных вставок в виде стальных носков и элементов из кевлара, а также проклеенных соединений. 

Где лучше всего купить берцы (Киев и другие города Украины)

Для приобретения качественной и долговечной армейской обуви стоит обратиться в специализированную точку, в которой будет представлен широкий ассортимент необходимых элементов обмундирования. Продукцию исключительно высокого качества от ведущих производителей по приемлемым ценам предлагает военный интернет-магазин Killa

Магазин имеет несколько неоспоримых преимуществ:

  • максимально удобный заказ товара, для которого вам потребуется ввести лишь номер телефона;
  • быстрая доставка по всей территории Украины;
  • возможность отправки заказа наложенным платежом, что позволяет осмотреть товар и принять решение о его приобретении или возврате;
  • наличие скидок для действующих военнослужащих, участников АТО и постоянных клиентов компании;
  • грамотная консультация специалистов по всем интересующим вас вопросам;
  • гарантированный обмен и возврат товара, если он не подошел.

Покупая специализированные товары в интернет-магазине Killa, вы можете быть полностью уверены в качестве продукции и высочайшем уровне сервиса. Обратиться за консультацией вы можете, позвонив по номерам +38 (096) 798-00-43 и +38 (063) 763-52-16, либо написав письмо на электронную почту Pileckiy.n@gmail.com.

 

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Теги: военная обувь, тактическая обувь, берцы
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