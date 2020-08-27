Военная, тактическая обувь. Где купить военные ботинки

Во время проведения полевых учений или каких-либо боевых заданий армиями всех стран используется специализированная амуниция. Неотъемлемым ее атрибутом является тактическая обувь, которая создана для обеспечения максимальной мобильности и комфорта, предотвращения всевозможных травм и растяжений, а также для сохранения тепла и сухости ног при любых погодных условиях. Чтобы все эти функции действительно выполнялись, перед тем как купить спецобувь, необходимо ответственно подойти к выбору нужной модели, учитывая ряд важных факторов.

Различные виды современной тактической обуви

Чтобы точно не ошибиться с выбором и купить ботинки, которые идеально вам подойдут, для начала необходимо разобраться в их ассортименте, предлагаемом на рынке.

В первую очередь нужно определиться, для какого сезона требуются берцы. В зависимости от этого можно встретить такие разновидности:

Тактическая обувь летняя, которая характеризуется максимальной облегченностью и проветриваемостью. Легкость материала, а также наличие на внутренних поверхностях пропитки с активными ионами серебра во избежание появления запаха — вот основные факторы, на которые нужно обратить внимание, прежде чем купить берцы. Летний вариант в большинстве случаев имеет каркасные элементы, изготовленные из замши или нубука, а для всего остального может использоваться прочная и дышащая кордура.

Зимние ботинки, купить которые можно в холодное время года либо для использования во влажной среде, отличаются наличием водоотталкивающей мембраны и утеплителей, не позволяющих ногам замерзнуть даже в лютый мороз. Именно поэтому зимние экземпляры считаются наиболее технологичными, так как при их изготовлении применяются новейшие разработки военной инженерии снаряжения.

Помимо сезонности, необходимо также учитывать и некоторые другие требования, которым должны соответствовать действительно качественные армейские ботинки. Обратить внимание нужно на такие их особенности, как высокопрочная подошва и развитый протектор, что защитит от травм и скольжения, наличие защитных вставок в виде стальных носков и элементов из кевлара, а также проклеенных соединений.

Где лучше всего купить берцы (Киев и другие города Украины)

Для приобретения качественной и долговечной армейской обуви стоит обратиться в специализированную точку, в которой будет представлен широкий ассортимент необходимых элементов обмундирования. Продукцию исключительно высокого качества от ведущих производителей по приемлемым ценам предлагает военный интернет-магазин Killa.

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