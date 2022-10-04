UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
04.10.2022, 11:20

Волонтерство вместо миллионных прибылей: как "Украинская Броня" помогает ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
Волонтерство вместо миллионных прибылей: как "Украинская Броня" помогает ВСУ - Фото
Фото: Основатель Дмитрий Хвыля

Что бы вы выбрали, если бы были владельцем бизнеса по изготовлению критически важных во время войн

С первого дня полномасштабного вторжения России компания-производитель бронезащиты "Украинская Броня" не сомневалась в выборе, отмечает основатель компании Дмитрий Хвыля. Результатом этого выбора и принципиальной позиции команды стало более 50 тысяч единиц амуниции, которые в течение предыдущих 6 месяцев получили украинские военные от компании по себестоимости. Другими словами, прибыль "Украинской Брони" за этот период составляла ноль гривен. В то время как могла бы составить более 15 млн долларов. Однако этого не произошло, потому что есть нечто, что не измеряется шестизначными цифрами. "Зачем тебе деньги, если у тебя не будет Родины? Так что наша задача сделать сейчас все, что в наших силах, для Победы как первоочередной цели", – аргументирует решение команды Дмитрий. Поэтому в феврале 2022 года, остановив свою деятельность в бизнес-формате, "Украинская Броня", начала на волонтерских началах делать все возможное, чтобы защитить жизнь как можно большего количества наших воинов. 

С самого начала своего пути, начавшегося в 2014-м, "Украинская Броня" работает, опираясь на принципы гуманизма, сохранение жизни как высшей ценности, соблюдение высоких международных стандартов. Десятки положительных отзывов в течение этого времени подтверждают ее безупречную репутацию. Основатель компании с известным как в Украине, так и за ее пределами именем имеет четкое понимание того, что сейчас происходит в сфере производства амуниции, и выделяет несколько принципиально важных аспектов. 

Две стороны медали 

Быть сегодня волонтером в Украине – двойное испытание. Во-первых, колоссальная нагрузка и круглосуточные запросы от военных и гражданских. Во-вторых, отсутствие четкого государственного механизма регулирования волонтерской деятельности. 

Основатель "Украинской Брони" объясняет: сейчас, в период полномасштабной агрессии России, когда потребности в качественной амуниции огромны, для быстрого ввоза в Украину материалов и бронезащиты приходится самостоятельно изобретать новые способы. Государство не всегда способствует, напротив, часто подвергая сомнению искренние намерения волонтеров. Несмотря на отсутствие механизмов на государственном уровне и вместо содействия со стороны государственных органов и органов контроля, компании, помогающие государству в оборонном обеспечении, сталкиваются с тщательными проверками и процедурными преградами. Однако даже эти препятствия не останавливают украинцев-патриотов. Ибо все понимают, ради чего это делают. И "Украинская Броня" – яркий тому пример. 

Неписаные законы 

Тема импорта – одна из самых болезненных для волонтеров. Потому что в Украине этот вопрос до сих пор не урегулирован. Поэтому многие материалы и товары критической необходимости, среди которых и бронезащита, на сегодняшний день не подлежат ввозу по упрощенной процедуре. Хотя этот вопрос как один из ключевых для страны, уже 7-й месяц противостоящей полномасштабной агрессии, должен быть решен одним из первых. Начиная с 24 февраля волонтеры, в том числе и "Украинская Броня", вынуждены придумывать хитроумные и логистически сложные способы доставки, чтобы иметь возможность закрывать потребности защитников Украины. Это существенно замедляет процесс, более того – в условиях, когда амуниция нужна здесь и сейчас, эта тенденция угрожает безопасности и эффективности украинских военных. 

Двойные стандарты 

Только 10% амуниции украинских военных сегодня соответствуют стандартам НАТО. Преимущественно это бронежилеты, производимые "Украинской Броней". Остальные производители и поставщики до сих пор предлагают тяжелую, технически устаревшую амуницию советского образца со стальными пластинами. Такая броня существенно снижает мобильность, маневренность и эффективность выполнения задач защитниками. Поэтому подход государства к экипировке наших военных должен быть срочно пересмотрен с учетом развития отрасли и подчинен стандартам НАТО.

Как видим, деятельность волонтеров сегодня – не меньший подвиг, чем работа наших ВСУ. Круглосуточно, бесполезно и с большой любовью к Украине эти воины света вносят неоценимый вклад в защиту Родины и ее героев. Поэтому наибольшее стремление, чтобы они как активная часть гражданского общества и важнейший сегмент поддержки обороноспособности страны, получили от государства поддержку для совместной эффективной работы на общую цель – Победу!

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: война, бронежилет, амуниция, Дмитрий Хвыля, Украинская Броня
Еще по теме
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 