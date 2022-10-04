Волонтерство вместо миллионных прибылей: как "Украинская Броня" помогает ВСУ

Фото: Основатель Дмитрий Хвыля

С первого дня полномасштабного вторжения России компания-производитель бронезащиты "Украинская Броня" не сомневалась в выборе, отмечает основатель компании Дмитрий Хвыля. Результатом этого выбора и принципиальной позиции команды стало более 50 тысяч единиц амуниции, которые в течение предыдущих 6 месяцев получили украинские военные от компании по себестоимости. Другими словами, прибыль "Украинской Брони" за этот период составляла ноль гривен. В то время как могла бы составить более 15 млн долларов. Однако этого не произошло, потому что есть нечто, что не измеряется шестизначными цифрами. "Зачем тебе деньги, если у тебя не будет Родины? Так что наша задача сделать сейчас все, что в наших силах, для Победы как первоочередной цели", – аргументирует решение команды Дмитрий. Поэтому в феврале 2022 года, остановив свою деятельность в бизнес-формате, "Украинская Броня", начала на волонтерских началах делать все возможное, чтобы защитить жизнь как можно большего количества наших воинов.

С самого начала своего пути, начавшегося в 2014-м, "Украинская Броня" работает, опираясь на принципы гуманизма, сохранение жизни как высшей ценности, соблюдение высоких международных стандартов. Десятки положительных отзывов в течение этого времени подтверждают ее безупречную репутацию. Основатель компании с известным как в Украине, так и за ее пределами именем имеет четкое понимание того, что сейчас происходит в сфере производства амуниции, и выделяет несколько принципиально важных аспектов.

Две стороны медали

Быть сегодня волонтером в Украине – двойное испытание. Во-первых, колоссальная нагрузка и круглосуточные запросы от военных и гражданских. Во-вторых, отсутствие четкого государственного механизма регулирования волонтерской деятельности.

Основатель "Украинской Брони" объясняет: сейчас, в период полномасштабной агрессии России, когда потребности в качественной амуниции огромны, для быстрого ввоза в Украину материалов и бронезащиты приходится самостоятельно изобретать новые способы. Государство не всегда способствует, напротив, часто подвергая сомнению искренние намерения волонтеров. Несмотря на отсутствие механизмов на государственном уровне и вместо содействия со стороны государственных органов и органов контроля, компании, помогающие государству в оборонном обеспечении, сталкиваются с тщательными проверками и процедурными преградами. Однако даже эти препятствия не останавливают украинцев-патриотов. Ибо все понимают, ради чего это делают. И "Украинская Броня" – яркий тому пример.

Неписаные законы

Тема импорта – одна из самых болезненных для волонтеров. Потому что в Украине этот вопрос до сих пор не урегулирован. Поэтому многие материалы и товары критической необходимости, среди которых и бронезащита, на сегодняшний день не подлежат ввозу по упрощенной процедуре. Хотя этот вопрос как один из ключевых для страны, уже 7-й месяц противостоящей полномасштабной агрессии, должен быть решен одним из первых. Начиная с 24 февраля волонтеры, в том числе и "Украинская Броня", вынуждены придумывать хитроумные и логистически сложные способы доставки, чтобы иметь возможность закрывать потребности защитников Украины. Это существенно замедляет процесс, более того – в условиях, когда амуниция нужна здесь и сейчас, эта тенденция угрожает безопасности и эффективности украинских военных.

Двойные стандарты

Только 10% амуниции украинских военных сегодня соответствуют стандартам НАТО. Преимущественно это бронежилеты, производимые "Украинской Броней". Остальные производители и поставщики до сих пор предлагают тяжелую, технически устаревшую амуницию советского образца со стальными пластинами. Такая броня существенно снижает мобильность, маневренность и эффективность выполнения задач защитниками. Поэтому подход государства к экипировке наших военных должен быть срочно пересмотрен с учетом развития отрасли и подчинен стандартам НАТО.

Как видим, деятельность волонтеров сегодня – не меньший подвиг, чем работа наших ВСУ. Круглосуточно, бесполезно и с большой любовью к Украине эти воины света вносят неоценимый вклад в защиту Родины и ее героев. Поэтому наибольшее стремление, чтобы они как активная часть гражданского общества и важнейший сегмент поддержки обороноспособности страны, получили от государства поддержку для совместной эффективной работы на общую цель – Победу!