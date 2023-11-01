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01.11.2023, 15:07

Вторая презентация Apple осенью: что показали и о чем рассказали

Цей матеріал також доступний українською
Вторая презентация Apple осенью: что показали и о чем рассказали - Фото

30 октября прошла вторая осенняя презентация Apple, на ней показали новинки процессоров, первые три чипа поколения М3 и несколько новых устройств MAC

Официально презентация называлась "Scary Fast" и продолжалась она буквально 30 минут. Что необычно – она прошла в вечернее время (а не утром или днем, как раньше), а оформление, анимация были в темных оттенках, и даже с оригинальными звуковыми эффектами, которые подходят под тематику Хэллоуина.

О чем рассказывали на презентации? Чем отличаются новинки от Apple и чего следует ожидать дальше?

Процессоры M3, M3 Pro и M3 Max – первые чипы нового поколения

Началась презентация с вступительного ролика, после чего первым делом показали новые ARM-чипы – M3, M3 Pro и M3 Max. Они отличаются рядом преимуществ от предыдущих процессоров:

  • размер устройства теперь составляет 3 нанометра;

  • оборудованы новыми, более усиленными графическими чипами;

  • намного выше теперь и производительность GPU – первая в индустрии технология, которая позволяет в несколько раз улучшить графику;

  • поддержка трассировки лучей, которая повышает рендеринг графики до 2,5 раз;

  • общая производительность чипа увеличивается на 20-30%.

MacBook 14" и MacBook 16" с чипами M3

Второй блок презентации был посвящен новинкам MacBook 14" и 16" из линейки MacBook Pro, которые получили также новые процессоры и дополнительное "железо". Что следует отметить в новинках макбуков?

  1. Даже в базовой основной модели MacBook теперь есть новый чип М3, а более мощные устройства оборудованы M3 Pro и M3 Max.

  2. Объем памяти сейчас увеличился до 128 Гб на устройствах Max.

  3. Минимальная конфигурация макбука имеет 8 CPU и 10 GPU ядер, а Pro и Max – до 12 и до 16 ядер CPU, и до 40 ядер GPU.

  4. Внешний вид и дизайн остались такими же, но теперь есть вариация в черном цвете – правда, только в самой дорогой версии.

  5. Яркость дисплея на новой матрице Liquid Retina XDR увеличили до 600 нит. 

  6. В этих макбуках отсутствует FaceID, но клавиатура все еще оборудована Touch ID.

Другие настройки остались аналогичными с предыдущими моделями. Например, камера FaceTime в верхней части экрана имеет такое же разрешение 1080р.

Были показаны короткие тесты новых MacBook при работе с видеомонтажом или 3D-визуализацией, на которой видно существенное улучшение изображения и скорости работы.

Обновленные iMac с процессором M3

Мониторы iMac не обновлялись уже длительное время, и ожидалось, что на презентации покажут абсолютно новые модели – с оригинальными расцветками, новой подставкой и конфигурациями. Предыдущая версия выпускалась уже 3 года, поэтому ожидания были высокими. Но главное усовершенствование в мониторах iMac 24" стало то, что их оборудовали чипом M3. Цветастые расцветки, порты и общие возможности остались такими же, как и в прошлых версиях.

Но при этом – благодаря процессору М3, производительность и скорость отображения графики улучшилась в два раза, по сравнению с моделями на чипе М2.

Хотя также многие считали, что покажут новое оборудование на портах Type-C, но презентация продолжалась только полчаса и аксессуары или порты не обсуждались. В конце было показано, что вся презентация снималась на новый iPhone 15 Pro Max.

На этом все закончилось. Увидеть производительно и эффективность новых устройство можно будет уже скоро, а приобрести новинки или предыдущие версии оборудования Apple можно в специализированном интернет-магазине mrfix.ua, где представлена оригинальная техника от производителя.

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Теги: apple
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