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01.11.2023, 15:07

Друга презентація Apple восени: що показали і про що розповіли

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Друга презентація Apple восени: що показали і про що розповіли - Фото

30 жовтня пройшла друга осіння презентація Apple, на якій показали новинки процесорів, перші три чіпи покоління М3 і кілька нових пристроїв MAC

Офіційно презентація називалася "Scary Fast" і тривала вона буквально 30 хвилин. Що незвично – вона пройшла у вечірній час (а не вранці або вдень, як раніше), а оформлення, анімація були в темних відтінках, і навіть з оригінальними звуковими ефектами, що пасують до тематики Хелловіну.

Про що розповідали на презентації? Чим відрізняються новинки від Apple і чого слід очікувати далі?

Процесори M3, M3 Pro і M3 Max – перші чипи нового покоління

Почалася презентація зі вступного ролика, після чого насамперед показали нові ARM-чіпи – M3, M3 Pro і M3 Max. Вони відрізняються низкою переваг від попередніх процесорів:

  • розмір пристрою тепер становить 3 нанометри;

  • обладнані новими, більш посиленими графічними чипами;

  • набагато вища тепер і продуктивність GPU – перша в індустрії технологія, яка дає змогу в кілька разів поліпшити графіку;

  • підтримка трасування променів, яка підвищує рендеринг графіки до 2,5 разів;

  • загальна продуктивність чипа збільшується на 20-30%.

MacBook 14" і MacBook 16" з чіпами M3

Другий блок презентації був присвячений новинкам MacBook 14" і 16" з лінійки MacBook Pro, які отримали також нові процесори і додаткове "залізо". Що слід відзначити в новинках макбуків?

  • Навіть у базовій основній моделі MacBook тепер є новий чип М3, а потужніші пристрої обладнані M3 Pro і M3 Max.

  • Об'єм пам'яті зараз збільшився до 128 Гб на пристроях Max.

  • Мінімальна конфігурація макбука має 8 CPU і 10 GPU ядер, а Pro і Max – до 12 і до 16 ядер CPU, і до 40 ядер GPU.

  • Зовнішній вигляд і дизайн залишилися такими ж, але тепер є варіація в чорному кольорі – щоправда, тільки в найдорожчій версії.

  • Яскравість дисплея на новій матриці Liquid Retina XDR збільшили до 600 ніт. 

  • У цих макбуках відсутній FaceID, але клавіатура все ще обладнана Touch ID.

Інші налаштування залишилися аналогічними з попередніми моделями. Наприклад, камера FaceTime у верхній частині екрана має таку саму роздільну здатність 1080р.

Були показані короткі тести нових MacBook під час роботи з відеомонтажем або 3D-візуалізацією, на якій видно істотне поліпшення зображення і швидкості роботи.

Оновлені iMac із процесором M3

Монітори iMac не оновлювалися вже тривалий час, і очікувалося, що на презентації покажуть абсолютно нові моделі – з оригінальним забарвленням, новою підставкою і конфігураціями. Попередня версія випускалася вже 3 роки, тому очікування були високими. Але головним удосконаленням у моніторах iMac 24" стало те, що їх обладнали чипом M3. Кольорові забарвлення, порти і загальні можливості залишилися такими ж, як і в минулих версіях.

Але при цьому – завдяки процесору М3, продуктивність і швидкість відображення графіки покращилася вдвічі, порівняно з моделями на чіпі М2.

Хоча також багато хто вважав, що покажуть нове обладнання на портах Type-C, але презентація тривала лише півгодини, і аксесуари або порти не обговорювалися. Наприкінці було показано, що вся презентація знімалася на новий iPhone 15 Pro Max.

На цьому все закінчилося. Побачити продуктивність і ефективність нових пристроїв можна буде вже скоро, а придбати новинки або попередні версії обладнання Apple можна в спеціалізованому інтернет-магазині mrfix.ua, де представлена оригінальна техніка від виробника.

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Теги: Apple
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