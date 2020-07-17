Выбор бухгалтера – 2020: какие компании стали лучшими

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16 июля в День бухгалтера компания ЛІГА:ЗАКОН объявила победителей Национальной премии «Выбор бухгалтера – 2020». Бухгалтеры из всей страны выбирали лучшие компании, чьими услугами каждый день пользовались в своей работе, в частности: лучшего лектора, лучшее бухгалтерское медиа, самый современный госорган, клиент-банк, электронный сервис и др. Учитывая реалии нынешнего года, объявление победителей проводилось онлайн, трансляция мероприятия доступна по ссылке: https://youtu.be/89UE901ck2I?t=1711.

Победители Национальной премии «Выбор бухгалтера – 2020»:

Самый удобный клиент-банк для бухгалтера: ПриватБанк Лучшая облачная учетная система: 1С Предприятие Самый современный и прогрессивный госорган: Министерство финансов Украины Лучший лектор обучающих программ: Марьяна Кавын Лучшее бухгалтерское медиа: Бухгалтер 911 Самое активное бухгалтерское онлайн-сообщество: Клуб бухгалтеров «Дебет-Кредит» Лучший сервис электронного документооборота: Вчасно Прорыв года. Самый удобный электронный сервис: Дія Лучшая компания по предоставлению бухгалтерских услуг: AC Crowe Ukraine Самый удобный сервис получения ЭЦП/КЭП: АЦСК ПриватБанк Самый удобный сервис для коммуникации с сотрудниками на период карантина: Viber

Этот год был особенно насыщенным, и наиболее ценной является поддержка тех, кто бок о бок работал с бухгалтерами и вместе с ними быстро адаптировался к новым реалиям.

«Я считаю, что бухгалтер – одна из самых диджитальных профессий. События нынешнего года в очередной раз доказали умение бухгалтеров адаптироваться к любым условиям. Знаю точно, что закаленным налоговыми реформами, изменениями трактовок и правил отчетности бухгалтерам ни карантин, ни коронавирус не страшны. А вот для комфортной работы бухгалтеров многим из компаний, попавших в номинанты Премии «Выбор бухгалтера» в этом году, пришлось адаптироваться к новой реальности», отемтила инициатор Премии Ольга Таранова.

Национальная премия «Выбор бухгалтера» – инициатива компании ЛІГА:ЗАКОН, направленная на повышение качества работы компаний, предоставляющих услуги для бухгалтеров всей Украины. Голосование проходило с 16 июня по 15 июля. Победители номинаций – получившие народное признание бесспорные лидеры, которые по итогам проведенного голосования были признаны украинскими бухгалтерами лучшими.